https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/medikov-iz-vostochnykh-rayonov-abkhazii-nagradili-za-borbu-s-koronavirusom-1039571147.html

Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом

Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом

Как и аналогичное награждение в Гудаутском и Гагрском районах, мероприятие было приурочено к профессиональному празднику - Дню медицинского работника, который... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T21:20+0300

2022-06-13T21:20+0300

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Медиков из Очамчырского, Галского и Ткуарчальского районов наградили за борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Медали "За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19" получили 17 медицинских работников из Галского района и 20 из Очамчырского. Четырем врачам из Гала и пяти из Очамчыры вручили благодарственн­ые письма от президента Абхазии Аслана Бжания, а грамоты от министра здравоохран­ения получили 46 специалистов из Галского района и 40 - из Очамчырского. Еще одна церемония награждения состоялась во дворце культуры в Ткуарчале. Там медали вручили 40 специалистам, а грамоты от имени министра здравоох­ранения получили 45 человек. До недавнего времени в районных больницах Абхазии были открыты ковидные отделения. С момента их открытия стационарное лечение в Ткуарчалской ЦРБ прошли 780 человек, а в Очамчырской ЦРБ - 843 человека.Сейчас эпидемиологическая ситуация в республике улучшилась - большая часть ограничений снята, и единственный действующий стационар для больных COVID-19 работает в Гудаутской ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/maski-sbrosheny-gudautskikh-i-gagrskikh-medikov-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039500112.html

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