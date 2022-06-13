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Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом
Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом
Как и аналогичное награждение в Гудаутском и Гагрском районах, мероприятие было приурочено к профессиональному празднику - Дню медицинского работника, который... 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T21:20+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Медиков из Очамчырского, Галского и Ткуарчальского районов наградили за борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Медали "За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19" получили 17 медицинских работников из Галского района и 20 из Очамчырского. Четырем врачам из Гала и пяти из Очамчыры вручили благодарственн­ые письма от президента Абхазии Аслана Бжания, а грамоты от министра здравоохран­ения получили 46 специалистов из Галского района и 40 - из Очамчырского. Еще одна церемония награждения состоялась во дворце культуры в Ткуарчале. Там медали вручили 40 специалистам, а грамоты от имени министра здравоох­ранения получили 45 человек. До недавнего времени в районных больницах Абхазии были открыты ковидные отделения. С момента их открытия стационарное лечение в Ткуарчалской ЦРБ прошли 780 человек, а в Очамчырской ЦРБ - 843 человека.Сейчас эпидемиологическая ситуация в республике улучшилась - большая часть ограничений снята, и единственный действующий стационар для больных COVID-19 работает в Гудаутской ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/maski-sbrosheny-gudautskikh-i-gagrskikh-medikov-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039500112.html
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абхазия, новости, врачи, мировая пандемия коронавируса covid-19

Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом

21:20 13.06.2022 (обновлено: 21:56 13.06.2022)
© Foto / Минздрав АбхазииМедиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом
Медиков из восточных районов Абхазии наградили за борьбу с коронавирусом - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2022
© Foto / Минздрав Абхазии
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Как и аналогичное награждение в Гудаутском и Гагрском районах, мероприятие было приурочено к профессиональному празднику - Дню медицинского работника, который отмечается в этом году 19 июня.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Медиков из Очамчырского, Галского и Ткуарчальского районов наградили за борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
"Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в наши жизни. Мы, практически не снимая, носили маски, были вынуждены соблюдать разного рода ограничения. Было очень тяжело. Вы, медики, делали все возможное и невозможное, чтобы спасать жителей нашей республики. Хочу в очередной раз поблагодарить вас за ваш труд", – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба во время церемонии награждения.
Медали "За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19" получили 17 медицинских работников из Галского района и 20 из Очамчырского. Четырем врачам из Гала и пяти из Очамчыры вручили благодарственн­ые письма от президента Абхазии Аслана Бжания, а грамоты от министра здравоохран­ения получили 46 специалистов из Галского района и 40 - из Очамчырского.
Еще одна церемония награждения состоялась во дворце культуры в Ткуарчале. Там медали вручили 40 специалистам, а грамоты от имени министра здравоох­ранения получили 45 человек.
До недавнего времени в районных больницах Абхазии были открыты ковидные отделения. С момента их открытия стационарное лечение в Ткуарчалской ЦРБ прошли 780 человек, а в Очамчырской ЦРБ - 843 человека.
Награждение медиков в Гагрской администрации - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2022
В Абхазии
Маски сброшены: гудаутских и гагрских медиков наградили за борьбу с COVID-19
10 июня, 15:41
Сейчас эпидемиологическая ситуация в республике улучшилась - большая часть ограничений снята, и единственный действующий стационар для больных COVID-19 работает в Гудаутской ЦРБ.
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