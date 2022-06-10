https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/maski-sbrosheny-gudautskikh-i-gagrskikh-medikov-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039500112.html

Маски сброшены: гудаутских и гагрских медиков наградили за борьбу с COVID-19

Маски сброшены: гудаутских и гагрских медиков наградили за борьбу с COVID-19

Церемония награждения врачей и медсестер из Гудаутского и Гагрского районов была приурочена ко Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T15:41+0300

2022-06-10T15:41+0300

2022-06-10T15:41+0300

в абхазии

абхазия

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0a/1039500996_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5e3e50cc2c540ff20b4075ed66558803.jpg

ГУДАУТА, ГАГРА, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Церемонии награждения медиков, боровшихся с коронавирусной инфекцией, состоялись в Гудауте и Гагре в пятницу 10 июня, передает корреспондент Sputnik.В Гудауте медаль "За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19" получили 107 медицинских работников, 24 специалистам вручили благодарственное письмо от президента Абхазии Аслана Бжания, а благодарственное письмо от министра здравоохранения Эдуарда Бутба получили 105 сотрудников медучрждений района.Глава ведомства поблагодарил коллег и подчеркнул, что борьба с коронавирусной инфекцией и успехи в этом направлении – это один общий путь, задача, с которой они справились вместе.Главврач гудаутского районного госпиталя Хаджарат Шамба отметил, что это праздничное событие омрачено тем, что до него не дожили многие врачи, которые не сумели побороть этот недуг."Мы вместе пережили тяжелые два года. Вы все достойны наград и заслуживаете еще большего, но главная наша награда – это спасенный пациент. Конечно, многих нам не удалось спасти, но мы старались", – подчеркнул Шамба.Присутствующие также отметили, что победа над COVID-19 далась медикам очень нелегко – пришлось затратить огромное количество сил, времени и труда. Отдельных упоминаний удостоился вклад работников фельдшерско-акушерских пунктов. Не обделили вниманием также работников других направлений в медицинской сфере, для многих из которых новые условия несения службы стали настоящим испытанием на прочность."Нужно было видеть и присутствовать при работе. Никто не отказался от своих обязанностей, никто не сказал о том, что он боится, и с первых дней все боролись за жизнь пациентов. Особую благодарность хочу выразить нашему главврачу, который практически не выходил из больницы", – сказала главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.Сотрудница отделения рентгенологии Гудаутской больницы Гунда Зухба была одной из тех, кто получил благодарственное письмо от президента Абхазии. Она призналась, что такое проявление внимания ей приятно, и работу она называет своим долгом."Это мой долг, и я делала то, что в моих силах. Конечно, время было тяжелое. Поначалу мы ничего не знали об этом заболевании, но учились бороться с ним и днем, и ночью. Да, было опасно, и приходилось уделять меньше времени семье, но мы должны были пойти на такие жертвы", – считает Зухба.Кроме того, награждены были и работники Гагрской центральной районной больницы.Бутба отметил, что Гагрская ЦРБ всегда проводила колоссальную работу не только в период пандемии, но и до нее. С учетом того, что Гагра – один из наиболее популярных курортов страны, работники местной больницы нередко принимают гостей республики и оказывают им профессиональную помощь. Министр поблагодарил медиков от имени президента и от себя лично за профессионализм и вклад в здравоохранение.Медиков Гагрского района чествовали в большом зале местной администрации. Медаль "За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19" получили 39 человек, пятерым глава государства адресовал благодарственные письма и еще 53 специалистам вручили грамоты от министра здравоохранения. В число награжденных входят не только работники Гагрской ЦРБ, но также медперсонал Пицундской и Цандрыпшской больниц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/onischenko-rasskazal-o-perspektivakh-vaktsinatsii-ot-covid-19-sezonnogo-grippa-i-ospy--1039317087.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, минздрав