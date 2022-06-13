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Небольшую ГЭС построят в пансионате "Ауадхара"
Небольшую ГЭС построят в пансионате "Ауадхара"
Электроснабжение пансионата "Ауадхара" производится за счет дизельного генератора дважды в сутки – утром и вечером. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T16:37+0300
2022-06-13T16:37+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Собственная мини-ГЭС появится до конца лета в пансионате "Ауадхара", сообщил корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Директор нацпарка уточнил, что сегодня "Ауадхара" получает электроэнергию через дизельный генератор по графику – два часа утром и два часа вечером. Проект будет реализован за счет средств Рицинского парка.Первых посетителей в 2022 году пансионат "Ауадхара" принял 6 июня. За неделю там успели отдохнуть около 20 человек. Как рассказал Багателия, в основном это были жители Абхазии.Пансионат "Ауадхара" построен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Он расположен на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников Ауадхара.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/bolee-50-nomernogo-fonda-auadkhary-zabronirovali-za-tri-dnya-1038962840.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
Небольшую ГЭС построят в пансионате "Ауадхара"
16:37 13.06.2022 (обновлено: 16:41 13.06.2022)
Электроснабжение пансионата "Ауадхара" производится за счет дизельного генератора дважды в сутки – утром и вечером.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Собственная мини-ГЭС появится до конца лета в пансионате "Ауадхара", сообщил корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
"Проект на начальной стадии. Материалы уже завезены, и до конца летне-курортного периода рассчитываем запустить ГЭС. Мощность ее составит от 30 киловатт. Это позволит круглосуточно подавать электричество на объект, и этого достаточно для содержания пансионата", – отметил он.
Директор нацпарка уточнил, что сегодня "Ауадхара" получает электроэнергию через дизельный генератор по графику – два часа утром и два часа вечером. Проект будет реализован за счет средств Рицинского парка.
Первых посетителей в 2022 году пансионат "Ауадхара" принял 6 июня. За неделю там успели отдохнуть около 20 человек. Как рассказал Багателия, в основном это были жители Абхазии.
Пансионат "Ауадхара" построен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Он расположен на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников Ауадхара.