https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/nebolshuyu-ges-postroyat-v-pansionate-auadkhara-1039565606.html

Небольшую ГЭС построят в пансионате "Ауадхара"

Небольшую ГЭС построят в пансионате "Ауадхара"

Электроснабжение пансионата "Ауадхара" производится за счет дизельного генератора дважды в сутки – утром и вечером. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T16:37+0300

2022-06-13T16:37+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Собственная мини-ГЭС появится до конца лета в пансионате "Ауадхара", сообщил корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Директор нацпарка уточнил, что сегодня "Ауадхара" получает электроэнергию через дизельный генератор по графику – два часа утром и два часа вечером. Проект будет реализован за счет средств Рицинского парка.Первых посетителей в 2022 году пансионат "Ауадхара" принял 6 июня. За неделю там успели отдохнуть около 20 человек. Как рассказал Багателия, в основном это были жители Абхазии.Пансионат "Ауадхара" построен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Он расположен на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников Ауадхара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/bolee-50-nomernogo-fonda-auadkhary-zabronirovali-za-tri-dnya-1038962840.html

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