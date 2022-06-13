https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/povyshenie-toplivnykh-tsen-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1039571975.html

Ситуацию на рынке топлива обсудили в Администрации президента Абхазии

Ситуацию на рынке топлива обсудили в Администрации президента Абхазии

В совещании принимали участие руководители Администрации президента, члены правительства, представители топливных компаний. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T21:48+0300

2022-06-13T21:48+0300

2022-06-13T22:19+0300

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросу регулирования цен на топливо, сообщает пресс-служба главы государства.По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, причиной значительного повышения стоимости топлива стали изменения в налоговом законодательстве России, а также конфликт на Украине и последовавшая за ней дестабилизация рынка российских нефтепродуктов. "Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить сто рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне", - сказала Озган.Озган добавила, что ситуация в России меняется, но цены в Абхазии не могут меняться сразу же вслед за ней, так как топливо покупается оптом и остатки непроданной продукции имеют значение при формировании цены. Также министр подчеркнула, что по данному вопросу ведутся переговоры с различными российскими правительственными структурами.По итогам совещания Аслан Бжания поручил министерству экономики совместно с российскими коллегами проработать вопрос доступа Абхазии к вторичному сырью и порекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. Также он добавил, что столь важной сфере, как топливо, не должно быть монополии, а здоровая конкуренция должна поддерживаться решениями в правовой сфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/toplivnaya-arifmetika-kak-ustroen-rynok-nefteproduktov-abkhazii-1039156290.html

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