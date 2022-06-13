https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-iyunya-1039564662.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июня

Погоду в Абхазии формирует циклон над восточной частью Черного моря. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T16:07+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Во вторник, 14 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами туман, слабый дождь до второй половины дня, возможен дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии