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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июня
Погоду в Абхазии формирует циклон над восточной частью Черного моря. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T16:07+0300
2022-06-13T16:07+0300
2022-06-13T16:25+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Во вторник, 14 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами туман, слабый дождь до второй половины дня, возможен дождь с грозой.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июня
16:07 13.06.2022 (обновлено: 16:25 13.06.2022)
Погоду в Абхазии формирует циклон над восточной частью Черного моря.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Во вторник, 14 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами туман, слабый дождь до второй половины дня, возможен дождь с грозой.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.