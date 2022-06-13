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Россиянина задержали за распространение наркотиков в Абхазии
Россиянина задержали за распространение наркотиков в Абхазии
Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно со Службой государственной безопасности. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T20:20+0300
2022-06-13T20:20+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Гражданина России Собирхона Буриева задержали в Сухуме по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Гражданин Буриев рассказал, что приехал в Абхазию с целью сбыта наркотиков, и указал места, в которых успел сделать тайные закладки на улице Университетская в Сухуме. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 50 грамм мефедрона. За распространение наркотиков Буриев должен был получить десять тысяч рублей. Против россиянина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере), решением суда он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/grazhdanok-kirgizii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1039476085.html
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Россиянина задержали за распространение наркотиков в Абхазии
20:20 13.06.2022 (обновлено: 20:37 13.06.2022)
Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно со Службой государственной безопасности.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Гражданина России Собирхона Буриева задержали в Сухуме по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В кармане куртки 22-летнего задержанного сотрудники МВД обнаружили восемь полиэтиленовых свертков с сильнодействующим наркотическим веществом - мефедроном, а в рюкзаке Буриева - маленькие полиэтиленовые пакетики и электронные весы.
Гражданин Буриев рассказал, что приехал в Абхазию с целью сбыта наркотиков, и указал места, в которых успел сделать тайные закладки на улице Университетская в Сухуме.
Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 50 грамм мефедрона. За распространение наркотиков Буриев должен был получить десять тысяч рублей.
Против россиянина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере), решением суда он заключен под стражу.