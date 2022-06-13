https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/rossiyanina-zaderzhali-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1039570829.html

Россиянина задержали за распространение наркотиков в Абхазии

Россиянина задержали за распространение наркотиков в Абхазии

Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно со Службой государственной безопасности. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T20:20+0300

2022-06-13T20:20+0300

2022-06-13T20:37+0300

в абхазии

абхазия

мвд абхазии

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036209841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7126749158c3e62167d75a1f7debba28.jpg

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Гражданина России Собирхона Буриева задержали в Сухуме по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Гражданин Буриев рассказал, что приехал в Абхазию с целью сбыта наркотиков, и указал места, в которых успел сделать тайные закладки на улице Университетская в Сухуме. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 50 грамм мефедрона. За распространение наркотиков Буриев должен был получить десять тысяч рублей. Против россиянина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере), решением суда он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/grazhdanok-kirgizii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1039476085.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мвд абхазии, наркотики