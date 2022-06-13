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Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ЛНР
Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ЛНР
Министерство обороны России ранее сообщало, что количество иностранных наемников на Украине сократилось более, чем вдвое. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T13:10+0300
2022-06-13T13:10+0300
2022-06-13T13:10+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в ЛНР, сообщает Министерство обороны России.Также ракетами воздушного базирования было уничтожено большое количество вооружения, доставленного из США и Европы.Ракетными войсками и артиллерией уничтожено 247 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены пункт управления, радиолокационная станция ЗРК "Бук-М1", 63 района сосредоточения живой силы и военной техники. Авиацией уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.Средствами ПВО за сутки сбиты восемь украинских дронов, в том числе "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/rossiyskaya-armiya-s-nachala-spetsoperatsii-unichtozhila-bolee-200-ukrainskikh-samoletov-1039527913.html
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Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ЛНР
Министерство обороны России ранее сообщало, что количество иностранных наемников на Украине сократилось более, чем вдвое.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik.
Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в ЛНР, сообщает
Министерство обороны России.
"Уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также ракетами воздушного базирования было уничтожено большое количество вооружения, доставленного из США и Европы.
Ракетными войсками и артиллерией уничтожено 247 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены пункт управления, радиолокационная станция ЗРК "Бук-М1", 63 района сосредоточения живой силы и военной техники. Авиацией уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
Средствами ПВО за сутки сбиты восемь украинских дронов, в том числе "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска.