https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/sotrudniki-mchs-abkhazii-otpravilis-s-gumanitarnoy-missiey-v-lugansk-1039559755.html
Сотрудники МЧС Абхазии отправились с гуманитарной миссией в Луганск
Сотрудники МЧС Абхазии отправились с гуманитарной миссией в Луганск
Из Абхазии в ЛНР едут 15 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, возглавляет миссию глава ведомства Лев Квициния. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T15:15+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии направились в Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией, сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, из Абхазии жителям Луганской Народной Республики доставят 10 тонн гуманитарного груза, который в основном состоит из нескоропортящихся продуктов питания – тушенки, круп, макарон, подсолнечного масла и бутилированной воды.С самого начала специальной военной операции на Украине Абхазия оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик посильную помощь.В частности, сотрудники МЧС республики несколько раз совершали поездки на Донбасс – отвозили гуманитарную помощь и помогали эвакуировать мирных жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/abkhaziya-s-marta-otpravila-bolee-50-tonn-gumanitarnykh-gruzov-na-donbass-1038770124.html
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Сотрудники МЧС Абхазии отправились с гуманитарной миссией в Луганск
15:15 13.06.2022 (обновлено: 15:40 13.06.2022)
Из Абхазии в ЛНР едут 15 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, возглавляет миссию глава ведомства Лев Квициния.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии направились в Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией, сообщает
пресс-служба ведомства.
Совместно со спасателями из ЛНР они будут решать вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в ходе боевых действий.
Кроме того, из Абхазии жителям Луганской Народной Республики доставят 10 тонн гуманитарного груза, который в основном состоит из нескоропортящихся продуктов питания – тушенки, круп, макарон, подсолнечного масла и бутилированной воды.
С самого начала специальной военной операции на Украине Абхазия оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик посильную помощь.
В частности, сотрудники МЧС республики несколько раз совершали поездки на Донбасс – отвозили гуманитарную помощь и помогали эвакуировать мирных жителей.