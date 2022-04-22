https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/abkhaziya-s-marta-otpravila-bolee-50-tonn-gumanitarnykh-gruzov-na-donbass-1038770124.html

Абхазия с марта отправила более 50 тонн гуманитарных грузов на Донбасс

Абхазия с марта отправила более 50 тонн гуманитарных грузов на Донбасс

Сотрудники МЧС Абхазии во главе с руководителем ведомства Львом Квициния прибыли в Донецк с гуманитарной помощью для абхазских добровольцев 21 апреля. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. С марта Абхазия отправила более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Таможенные операции по оформлению гуманитарной помощи Донбассу на российско-абхазской границе оформлялись в приоритетном порядке во взаимодействии с сотрудниками МЧС республики. В последней машине, прошедшей таможенный контроль, находилось до 10 тонн груза – продуктов, одежды и обуви, бытовой химии и бутилированной воды.Абхазия поддерживает военную спецоперацию России на Украине. МЧС республики принимает активное участие в доставке гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, а также выходцам из Абхазии, добровольцам, сражающимся за свободу новообразованных республик Донбасса.Последняя партия гуманитарного груза, сформированного на средства госбюджета и личные пожертвования граждан Абхазии, была отправлена на Донбасс 20 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/gumanitarnyy-gruz-iz-abkhazii-dostavlen-dobrovoltsam-na-donbasse-1038762889.html

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