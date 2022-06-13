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Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы в Сочи до конца июля
Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы в Сочи до конца июля
До 31 июля из сочинского аэропорта, вместо краснодарского и ростовского, будут выполняться рейсы по маршрутам Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент –... 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T12:35+0300
2022-06-13T12:35+0300
2022-06-13T12:43+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намагана в Сочи до 31 июля, сообщается в официальном Telegram-канале компании.С тех пор из-за того, что Росавиация продлевала запрет на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России, решение авиаперевозчика также продлевалось.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными. С тех пор его регулярно продлевали, в последний раз - до 18 июня.Так как часть аэропортов закрыта, нагрузка с них была перенесена на те воздушные гавани, которые работают в штатном режиме - на Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html
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сочи, новости, аэропорт сочи
Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы в Сочи до конца июля
12:35 13.06.2022 (обновлено: 12:43 13.06.2022)
До 31 июля из сочинского аэропорта, вместо краснодарского и ростовского, будут выполняться рейсы по маршрутам Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент, Наманган – Краснодар – Наманган.
СУХУМ, 13 июн - Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намагана в Сочи до 31 июля, сообщается
в официальном Telegram-канале компании.
Рейсы из узбекских городов в Краснодар и Ростов-на-Дону были перенесены в сочинский аэропорт 24 февраля, после начала военной спецоперации на Украине.
С тех пор из-за того, что Росавиация продлевала запрет на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России, решение авиаперевозчика также продлевалось.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными. С тех пор его регулярно продлевали, в последний раз - до 18 июня.
Так как часть аэропортов закрыта, нагрузка с них была перенесена на те воздушные гавани, которые работают в штатном режиме - на Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.