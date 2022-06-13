https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/uzbekistan-airways-do-prodlila-dopolnitelnye-reysy-v-sochi-do-kontsa-iyulya-1039551759.html

Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы в Сочи до конца июля

Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы в Сочи до конца июля

До 31 июля из сочинского аэропорта, вместо краснодарского и ростовского, будут выполняться рейсы по маршрутам Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент –... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T12:35+0300

2022-06-13T12:35+0300

2022-06-13T12:43+0300

сочи

новости

аэропорт сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039540378_0:63:3415:1984_1920x0_80_0_0_3cb44f478cb67610f1a469daf49fe29e.jpg

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways продлевает дополнительные рейсы из Ташкента и Намагана в Сочи до 31 июля, сообщается в официальном Telegram-канале компании.С тех пор из-за того, что Росавиация продлевала запрет на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России, решение авиаперевозчика также продлевалось.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля в связи с тем, что территории аэродромов были признаны небезопасными. С тех пор его регулярно продлевали, в последний раз - до 18 июня.Так как часть аэропортов закрыта, нагрузка с них была перенесена на те воздушные гавани, которые работают в штатном режиме - на Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, новости, аэропорт сочи