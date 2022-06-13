https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/zhiteli-sukhuma-ostanutsya-bez-vody-vo-vtornik-14-iyunya-1039548355.html
Жители Сухума останутся без воды во вторник 14 июня
Жители Сухума останутся без воды во вторник 14 июня
Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится только в 20:00. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T12:05+0300
2022-06-13T12:05+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть столичных жителей останется без воды завтра, 14 июня, сообщает пресс-служба "Водоканала" города Сухума. "Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с подключением водопровода по улице Дбар и ремонтов водопровода на участках по улицам Чачба - Басария и 4 Марта - Сахарова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html
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водоканал абхазии, сухум, абхазия
Жители Сухума останутся без воды во вторник 14 июня
12:05 13.06.2022 (обновлено: 12:22 13.06.2022)
Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится только в 20:00.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть столичных жителей останется без воды завтра, 14 июня, сообщает пресс-служба "Водоканала" города Сухума.
Ограничения затронут Старый поселок, Колос, улицу Адыгейская, ВИЭМ, Маяк и центральную часть города.
"Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с подключением водопровода по улице Дбар и ремонтов водопровода на участках по улицам Чачба - Басария и 4 Марта - Сахарова.