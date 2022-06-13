https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/zhiteli-sukhuma-ostanutsya-bez-vody-vo-vtornik-14-iyunya-1039548355.html

Жители Сухума останутся без воды во вторник 14 июня

Жители Сухума останутся без воды во вторник 14 июня

Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится только в 20:00. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T12:05+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть столичных жителей останется без воды завтра, 14 июня, сообщает пресс-служба "Водоканала" города Сухума. "Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с подключением водопровода по улице Дбар и ремонтов водопровода на участках по улицам Чачба - Басария и 4 Марта - Сахарова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html

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