https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html
"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза
"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза
На сегодняшний день стоимость одного кубометра воды по прибору учета составляет четыре рубля. Те у кого нет приборов учета, платят по фиксированной ставке 40... 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T16:05+0300
2022-06-10T16:05+0300
2022-06-10T16:05+0300
в абхазии
водоканал абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_0:192:2600:1655_1920x0_80_0_0_ec3252a5457dfc67846b52958c6d44c1.jpg
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. МУП "Водоканал" города Сухум планирует повысить тарифы за потребленную воду, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия, начальник предприятия Даур Пачкория."Повышение будет, скорее всего, на 100%. Мы пока просчитываем, в ближайшее время мы будем знать точные цифры. Это должно решать Городское собрание", – заметил он.Глава "Водоканала" также рассказал, что потребители, у которых не стоят приборы учета, платят по 40 рублей в месяц на одного человека. При этом Пачкория подчеркнул, что приборов учета у физических лиц практически нет, их используют в госучреждениях юридических фирмах.МУП "Водоканал" не может приобретать счетчики за свой собственный счет. Это должны делать сами потребители, а они не заинтересованы в этом, посетовал Пачкория."Когда стоит прибор учета, можно контролировать, кто сколько тратит. Мы, допустим, сегодня поставляем в город 8,5 тысячи кубометров воды в час, одна семья может тратить три-четыре куба, другая больше, в зависимости от того, сколько людей (в доме - прим.ред). Кто-то огороды поливает, частный сектор больше воды тратит, чем те, кто живет в квартирах", – отметил он.По словам руководителя "Водоконала", среди физических лиц за потребленную воду платят не более 20-25% людей. С юридическими лицами, напротив, проблем с оплатой за воду нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/v-sostoyanii-utechki-problema-vodosnabzheniya-v-gagre-i-kak-ee-reshit-1036619733.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_166:0:2481:1736_1920x0_80_0_0_7a748443d87bbf5d72b21e7d7558e525.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
водоканал абхазии, абхазия
"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза
На сегодняшний день стоимость одного кубометра воды по прибору учета составляет четыре рубля. Те у кого нет приборов учета, платят по фиксированной ставке 40 рублей в месяц.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik.
МУП "Водоканал" города Сухум планирует повысить тарифы за потребленную воду, сказал в интервью радио Sputnik
Абхазия, начальник предприятия Даур Пачкория.
Стоимость одного кубометра воды на сегодняшний день составляет четыре рубля, сообщил он.
"Повышение будет, скорее всего, на 100%. Мы пока просчитываем, в ближайшее время мы будем знать точные цифры. Это должно решать Городское собрание", – заметил он.
Глава "Водоканала" также рассказал, что потребители, у которых не стоят приборы учета, платят по 40 рублей в месяц на одного человека. При этом Пачкория подчеркнул, что приборов учета у физических лиц практически нет, их используют в госучреждениях юридических фирмах.
МУП "Водоканал" не может приобретать счетчики за свой собственный счет. Это должны делать сами потребители, а они не заинтересованы в этом, посетовал Пачкория.
"Когда стоит прибор учета, можно контролировать, кто сколько тратит. Мы, допустим, сегодня поставляем в город 8,5 тысячи кубометров воды в час, одна семья может тратить три-четыре куба, другая больше, в зависимости от того, сколько людей (в доме - прим.ред). Кто-то огороды поливает, частный сектор больше воды тратит, чем те, кто живет в квартирах", – отметил он.
По словам руководителя "Водоконала", среди физических лиц за потребленную воду платят не более 20-25% людей. С юридическими лицами, напротив, проблем с оплатой за воду нет.