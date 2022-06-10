https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html

"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза

"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза

На сегодняшний день стоимость одного кубометра воды по прибору учета составляет четыре рубля. Те у кого нет приборов учета, платят по фиксированной ставке 40... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T16:05+0300

2022-06-10T16:05+0300

2022-06-10T16:05+0300

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. МУП "Водоканал" города Сухум планирует повысить тарифы за потребленную воду, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия, начальник предприятия Даур Пачкория."Повышение будет, скорее всего, на 100%. Мы пока просчитываем, в ближайшее время мы будем знать точные цифры. Это должно решать Городское собрание", – заметил он.Глава "Водоканала" также рассказал, что потребители, у которых не стоят приборы учета, платят по 40 рублей в месяц на одного человека. При этом Пачкория подчеркнул, что приборов учета у физических лиц практически нет, их используют в госучреждениях юридических фирмах.МУП "Водоканал" не может приобретать счетчики за свой собственный счет. Это должны делать сами потребители, а они не заинтересованы в этом, посетовал Пачкория."Когда стоит прибор учета, можно контролировать, кто сколько тратит. Мы, допустим, сегодня поставляем в город 8,5 тысячи кубометров воды в час, одна семья может тратить три-четыре куба, другая больше, в зависимости от того, сколько людей (в доме - прим.ред). Кто-то огороды поливает, частный сектор больше воды тратит, чем те, кто живет в квартирах", – отметил он.По словам руководителя "Водоконала", среди физических лиц за потребленную воду платят не более 20-25% людей. С юридическими лицами, напротив, проблем с оплатой за воду нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/v-sostoyanii-utechki-problema-vodosnabzheniya-v-gagre-i-kak-ee-reshit-1036619733.html

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