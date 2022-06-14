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https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/aktsiya-svecha-pamyati-proydet-v-preddverii-dnya-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-1039578234.html
Акция "Свеча памяти" пройдет в преддверии дня начала Великой Отечественной войны
Акция "Свеча памяти" пройдет в преддверии дня начала Великой Отечественной войны
В прошлом году благодаря акции в фонд помощи ветеранам было собрано более 300 тысяч рублей. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
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акция
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны, по всему миру пройдет онлайн-акция "Свеча памяти". Об этом говорится на официальном сайте акции.В 2021 году в ходе онлайн-акции было зажжено 333 094 свечи, равная сумма была направлена фондом на помощь трем участницам Великой Отечественной войны - были закуплены средства гигиены, инвалидная коляска и кресло, оплачена реабилитация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/ushel-iz-zhizni-posledniy-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-iz-gudautskogo-rayona-1039355753.html
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новости, великая отечественная война, акция

Акция "Свеча памяти" пройдет в преддверии дня начала Великой Отечественной войны

11:35 14.06.2022 (обновлено: 11:42 14.06.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В прошлом году благодаря акции в фонд помощи ветеранам было собрано более 300 тысяч рублей.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны, по всему миру пройдет онлайн-акция "Свеча памяти". Об этом говорится на официальном сайте акции.
Каждая виртуальная "свеча", которую может "зажечь" любой желающий из любой точки мира - это рубль, который фонд "Память поколений" направит на оказание медицинской помощи людям, прошедшим через войну.
В 2021 году в ходе онлайн-акции было зажжено 333 094 свечи, равная сумма была направлена фондом на помощь трем участницам Великой Отечественной войны - были закуплены средства гигиены, инвалидная коляска и кресло, оплачена реабилитация.
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