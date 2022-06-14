https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/aktsiya-svecha-pamyati-proydet-v-preddverii-dnya-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-1039578234.html

Акция "Свеча памяти" пройдет в преддверии дня начала Великой Отечественной войны

Акция "Свеча памяти" пройдет в преддверии дня начала Великой Отечественной войны

В прошлом году благодаря акции в фонд помощи ветеранам было собрано более 300 тысяч рублей. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T11:35+0300

2022-06-14T11:35+0300

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новости

великая отечественная война

акция

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны, по всему миру пройдет онлайн-акция "Свеча памяти". Об этом говорится на официальном сайте акции.В 2021 году в ходе онлайн-акции было зажжено 333 094 свечи, равная сумма была направлена фондом на помощь трем участницам Великой Отечественной войны - были закуплены средства гигиены, инвалидная коляска и кресло, оплачена реабилитация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/ushel-iz-zhizni-posledniy-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-iz-gudautskogo-rayona-1039355753.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, великая отечественная война, акция