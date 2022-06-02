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Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны из Гудаутского района
Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны из Гудаутского района
Рубен Керопян, защищавший Советский Союз во время Второй мировой войны, был похоронен на кладбище в селе Приморское 31 мая. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T14:45+0300
2022-06-02T14:45+0300
2022-06-02T15:43+0300
в абхазии
абхазия
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Гудаутского района Рубен Керопян, сообщила корреспонденту Sputnik его дочь Светлана Керопян.По ее словам, утром 28 мая отцу стало плохо, и ему вызвали карету скорой помощи. К обеду того же дня Керопян был госпитализирован в Сухумскую городскую больницу, где медики диагностировали обширный инфаркт. Пенсионер умер вскоре после госпитализации.Про войну 1941-1945 годов рассказывать в кругу семьи Рубен Керопян не любил. Но когда в дом приходили гости, в том числе высокопоставленные абхазские чиновники, чтобы поздравить его с 9 Мая, с ними он делился некоторыми историями того сложного периода в его жизни.Светлана также подчеркнула, что ее отец никогда не хвастал своими заслугами и доблестью, проявленными во время Великой Отечественной войны.9 Мая во всех городах и районах Абхазии прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Рубен Керопян зажег вечный огонь в Гудауте и участвовал в праздничном шествии.Как подчеркнул глава села Приморское Аляс Габуния, несмотря на возраст, ветеран был полон сил и энергии.На этом праздник не завершился, добавил глава села. Рубен Керопян попробовал еду, приготовленную на полевой кухне, развернутой вблизи мемориала, и поднял семь тостов."Никто не ожидал, что он уйдет из жизни так скоро. Ничего не предвещало беды. Мне кажется, что его сломила смерть сына, который умер от последствий коронавируса. Он очень тяжело переносил эту утрату", – подчеркнул Габуния.Глава администрации также отметил, что Керопян не часто говорил о войне, но иногда в беседе с молодежью или представителями организаций, которые каждый год приезжали к нему в гости на День Победы, вспоминал некоторые моменты того периода. Чаще всего он старался разбавлять свои истории юмором."Помню, как он с насмешкой рассказывал о том, что немцы воевать не умели и устраивали себе выходные в субботу и воскресенье. Советские солдаты этим пользовались и били по врагу, вытесняя все дальше со своих земель", – сказал Габуния.Рубен Керопян родился 23 февраля 1925 года в селе Приморское Гудаутского района Абхазской ССР в семье крестьян.В 1944 году Керопян вступил в ряды Красной Армии. Был водителем автоколонны. Воевал в составе первого Белорусского фронта и дошел до Польши. Был ранен. Несколько месяцев провел в госпиталях, после чего был комиссован домой.Рубен Керопян награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/takie-obstoyatelstva-istorik-o-roli-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1038988837.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1037379727.html
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абхазия, великая отечественная война (1941-1945), ветераны
Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны из Гудаутского района
14:45 02.06.2022 (обновлено: 15:43 02.06.2022)
Рубен Керопян, защищавший Советский Союз во время Второй мировой войны, был похоронен на кладбище в селе Приморское 31 мая.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Гудаутского района Рубен Керопян, сообщила корреспонденту Sputnik его дочь Светлана Керопян.
По ее словам, утром 28 мая отцу стало плохо, и ему вызвали карету скорой помощи. К обеду того же дня Керопян был госпитализирован в Сухумскую городскую больницу, где медики диагностировали обширный инфаркт. Пенсионер умер вскоре после госпитализации.
"Все любили папу. Соседи называли его "золотым" человеком. Он всегда улыбался, смеялся. Всегда всем помогал. Даже в свои 97 лет занимался делами по хозяйству. Семь месяцев назад умер его сын и это, конечно же, его сильно подкосило. Если бы не эта трагедия, он прожил бы минимум до ста лет", – сказала дочь ветерана.
Про войну 1941-1945 годов рассказывать в кругу семьи Рубен Керопян не любил. Но когда в дом приходили гости, в том числе высокопоставленные абхазские чиновники, чтобы поздравить его с 9 Мая, с ними он делился некоторыми историями того сложного периода в его жизни.
Светлана также подчеркнула, что ее отец никогда не хвастал своими заслугами и доблестью, проявленными во время Великой Отечественной войны.
9 Мая во всех городах и районах Абхазии прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Рубен Керопян зажег вечный огонь
в Гудауте и участвовал в праздничном шествии.
Как подчеркнул глава села Приморское Аляс Габуния, несмотря на возраст, ветеран был полон сил и энергии.
"Мы вместе поехали на празднование 9 Мая в Гудауте. Рубен Захарович впереди колонны прошел от здания районной администрации до памятника в честь павших защитников Родины. Он отказался сесть в машину и доехать до того места. Сказал, что ежедневно преодолевает два километра пешком, и для него это совсем нетрудно. Он зажег вечный огонь и даже станцевал", – рассказал Габуния.
На этом праздник не завершился, добавил глава села. Рубен Керопян попробовал еду, приготовленную на полевой кухне, развернутой вблизи мемориала, и поднял семь тостов.
"Никто не ожидал, что он уйдет из жизни так скоро. Ничего не предвещало беды. Мне кажется, что его сломила смерть сына, который умер от последствий коронавируса. Он очень тяжело переносил эту утрату", – подчеркнул Габуния.
Глава администрации также отметил, что Керопян не часто говорил о войне, но иногда в беседе с молодежью или представителями организаций, которые каждый год приезжали к нему в гости на День Победы, вспоминал некоторые моменты того периода. Чаще всего он старался разбавлять свои истории юмором.
"Помню, как он с насмешкой рассказывал о том, что немцы воевать не умели и устраивали себе выходные в субботу и воскресенье. Советские солдаты этим пользовались и били по врагу, вытесняя все дальше со своих земель", – сказал Габуния.
Рубен Керопян родился 23 февраля 1925 года в селе Приморское Гудаутского района Абхазской ССР в семье крестьян.
В 1944 году Керопян вступил в ряды Красной Армии. Был водителем автоколонны. Воевал в составе первого Белорусского фронта и дошел до Польши. Был ранен. Несколько месяцев провел в госпиталях, после чего был комиссован домой.
Рубен Керопян награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией".