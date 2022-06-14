https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/brand-analytics-zapustila-rossiyskiy-servis-detektsii-sboev-saytov-1039578811.html
Brand Analytics запустила российский сервис детекции сбоев сайтов
Brand Analytics запустила российский сервис детекции сбоев сайтов
Так как качество жизни во многом определяется доступностью самых популярных сервисов и служб, отслеживать сбои на одном ресурсе будет удобно и для компаний, и... 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T18:36+0300
2022-06-14T18:36+0300
2022-06-14T18:36+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Компания Brand Analytics запустила российский сервис фиксирования сбоя сайтов, которые будет анализировать более ста популярных интернет-ресурсов.Сервис ориентирован на российский рынок и самые большие и популярные социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Сервис будет работать с Госуслугами, онлайн-банками, доставками еды и товаров и фиксировать сбои, в том числе, и на основе сообщений пользователей.Детектор работает в тестовом режиме – нейросеть ежедневно анализирует более 40 миллионов публичных русскоязычных сообщений и определяет не только сайты и сервисы, но и проблемы сервисов и то, в каком городе случилась "поломка".
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, технологии
Brand Analytics запустила российский сервис детекции сбоев сайтов
Так как качество жизни во многом определяется доступностью самых популярных сервисов и служб, отслеживать сбои на одном ресурсе будет удобно и для компаний, и для пользователей.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Компания Brand Analytics запустила российский сервис фиксирования сбоя сайтов, которые будет анализировать более ста популярных интернет-ресурсов.
"До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", - говорится в сообщении.
Сервис ориентирован на российский рынок и самые большие и популярные социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Сервис будет работать с Госуслугами, онлайн-банками, доставками еды и товаров и фиксировать сбои, в том числе, и на основе сообщений пользователей.
Детектор работает в тестовом режиме – нейросеть ежедневно анализирует более 40 миллионов публичных русскоязычных сообщений и определяет не только сайты и сервисы, но и проблемы сервисов и то, в каком городе случилась "поломка".