https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/brand-analytics-zapustila-rossiyskiy-servis-detektsii-sboev-saytov-1039578811.html

Brand Analytics запустила российский сервис детекции сбоев сайтов

Brand Analytics запустила российский сервис детекции сбоев сайтов

Так как качество жизни во многом определяется доступностью самых популярных сервисов и служб, отслеживать сбои на одном ресурсе будет удобно и для компаний, и... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T18:36+0300

2022-06-14T18:36+0300

2022-06-14T18:36+0300

новости

технологии

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Компания Brand Analytics запустила российский сервис фиксирования сбоя сайтов, которые будет анализировать более ста популярных интернет-ресурсов.Сервис ориентирован на российский рынок и самые большие и популярные социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Сервис будет работать с Госуслугами, онлайн-банками, доставками еды и товаров и фиксировать сбои, в том числе, и на основе сообщений пользователей.Детектор работает в тестовом режиме – нейросеть ежедневно анализирует более 40 миллионов публичных русскоязычных сообщений и определяет не только сайты и сервисы, но и проблемы сервисов и то, в каком городе случилась "поломка".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/vk-sozdala-novyy-mobilnyy-messendzher-1039140710.html

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2022

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новости, технологии