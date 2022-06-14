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Гудаутский театр танцев "Аураща" взял гран-при на фестивале в Кремле
Гудаутский театр танцев "Аураща" взял гран-при на фестивале в Кремле
Международный хореографический конкурс – фестиваль "Кремлевские звезды" прошел в Москве с 11 по 13 июня. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T15:35+0300
2022-06-14T15:35+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Детский театр танцев "Аураща" из Гудауты взял гран-при и два первых места на фестивале "Кремлевские звезды", рассказала Sputnik заместитель руководителя коллектива Джульета Шамба.В конкурсе-фестивале "Кремлевские звезды" участвовало около 50 коллективов. За главный приз события – гран-при юные танцоры из Гудауты получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Руководит танцевальным коллективом "Аураща" Народной артист Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерий Тания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/pyat-yunykh-vokalistov-iz-abkhazii-stali-uchastnikami-festivalya-belyy-parokhod-1039385411.html
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абхазия, культура
Гудаутский театр танцев "Аураща" взял гран-при на фестивале в Кремле
15:35 14.06.2022 (обновлено: 15:37 14.06.2022)
Международный хореографический конкурс – фестиваль "Кремлевские звезды" прошел в Москве с 11 по 13 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Детский театр танцев "Аураща" из Гудауты взял гран-при и два первых места на фестивале "Кремлевские звезды", рассказала Sputnik заместитель руководителя коллектива Джульета Шамба.
"Наши дети также выступили на концерте в Государственном кремлевском дворце. На фестивале мы представили абхазский молодежный перепляс и танец абхазских махаджиров. Организаторы и зрители очень тепло нас приняли, бурно аплодировали. За нас болели все", – отметила Шамба.
В конкурсе-фестивале "Кремлевские звезды" участвовало около 50 коллективов. За главный приз события – гран-при юные танцоры из Гудауты получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Руководит танцевальным коллективом "Аураща" Народной артист Абхазии и Карачаево-Черкесии Валерий Тания.