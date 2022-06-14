Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/minoborony-rossii-zayavilo-chto-natsionalisty-rasstrelivayut-soldat-vsu-1039586618.html
Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ
Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ
Таким образом националисты не дают украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T14:55+0300
2022-06-14T14:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038510237_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0bd902de8becf56e2813618e90ffe274.jpg
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Министерство обороны РФ заявило, что участились случаи расстрела украинских военнослужащих в спину бойцами националистических подразделений. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что украинские военные в районе населенного пункта Зверофермы обратились по радиосвязи к российской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода и с белыми флагами начали двигаться в сторону российских позиций.По сдавшимся военным открыли огонь подразделение заградотряда украинских националистов. В результате стрельбы в спину смертельные ранения получили 32 военнослужащих."Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов", – отметил Конашенков.Министерство обороны России в очередной раз подчеркнуло, что киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих и бойцов теробороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/rossiyskie-rakety-kalibr-unichtozhili-sklad-ukrainskogo-vooruzheniya-1039583594.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038510237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a9c4b9a0eb2e8c93f592b2267798045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ

14:55 14.06.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Таким образом националисты не дают украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Министерство обороны РФ заявило, что участились случаи расстрела украинских военнослужащих в спину бойцами националистических подразделений. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться", – рассказал Конашенков.

Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что украинские военные в районе населенного пункта Зверофермы обратились по радиосвязи к российской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода и с белыми флагами начали двигаться в сторону российских позиций.
По сдавшимся военным открыли огонь подразделение заградотряда украинских националистов. В результате стрельбы в спину смертельные ранения получили 32 военнослужащих.
"Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов", – отметил Конашенков.
Министерство обороны России в очередной раз подчеркнуло, что киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих и бойцов теробороны.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения
13:37
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0