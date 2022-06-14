https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/minoborony-rossii-zayavilo-chto-natsionalisty-rasstrelivayut-soldat-vsu-1039586618.html
Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ
Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ
Таким образом националисты не дают украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T14:55+0300
2022-06-14T14:55+0300
2022-06-14T14:55+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Министерство обороны РФ заявило, что участились случаи расстрела украинских военнослужащих в спину бойцами националистических подразделений. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что украинские военные в районе населенного пункта Зверофермы обратились по радиосвязи к российской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода и с белыми флагами начали двигаться в сторону российских позиций.По сдавшимся военным открыли огонь подразделение заградотряда украинских националистов. В результате стрельбы в спину смертельные ранения получили 32 военнослужащих."Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов", – отметил Конашенков.Министерство обороны России в очередной раз подчеркнуло, что киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих и бойцов теробороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/rossiyskie-rakety-kalibr-unichtozhili-sklad-ukrainskogo-vooruzheniya-1039583594.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
Минобороны России заявило, что националисты расстреливают солдат ВСУ
Таким образом националисты не дают украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik.
Министерство обороны РФ заявило, что участились случаи расстрела украинских военнослужащих в спину бойцами националистических подразделений. Об этом сообщил
официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
"Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться", – рассказал Конашенков.
Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что украинские военные в районе населенного пункта Зверофермы обратились по радиосвязи к российской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода и с белыми флагами начали двигаться в сторону российских позиций.
По сдавшимся военным открыли огонь подразделение заградотряда украинских националистов. В результате стрельбы в спину смертельные ранения получили 32 военнослужащих.
"Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов", – отметил Конашенков.
Министерство обороны России в очередной раз подчеркнуло, что киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих и бойцов теробороны.