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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/rossiyskie-rakety-kalibr-unichtozhili-sklad-ukrainskogo-vooruzheniya-1039583594.html
Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения
Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, ее целью стали защита жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификация и демилитаризация... 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T13:37+0300
2022-06-14T14:51+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по арсеналу артиллерийского вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщает Министерство обороны России.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 101 район сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.Средства ПВО России за сутки сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-24, девять украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".Также ракетные войска и артиллерия поразили 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/minoborony-rossii-opublikovalo-video-s-trofeynym-oruzhiem-broshennym-soldatami-vsu-1039553273.html
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министерство обороны рф, россия, украина, новости

Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения

13:37 14.06.2022 (обновлено: 14:51 14.06.2022)
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / РИА
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Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, ее целью стали защита жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по арсеналу артиллерийского вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщает Министерство обороны России.

"Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное в ДНР, Лисичанск в ЛНР, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР", – говорится в сообщении.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 101 район сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.
Средства ПВО России за сутки сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-24, девять украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
Также ракетные войска и артиллерия поразили 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки.
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