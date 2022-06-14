https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/rossiyskie-rakety-kalibr-unichtozhili-sklad-ukrainskogo-vooruzheniya-1039583594.html

Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения

Российские ракеты "Калибр" уничтожили склад украинского вооружения

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, ее целью стали защита жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификация и демилитаризация... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T13:37+0300

2022-06-14T13:37+0300

2022-06-14T14:51+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по арсеналу артиллерийского вооружения и боеприпасов в Черниговской области, сообщает Министерство обороны России.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 101 район сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня "Град", 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.Средства ПВО России за сутки сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-24, девять украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".Также ракетные войска и артиллерия поразили 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/minoborony-rossii-opublikovalo-video-s-trofeynym-oruzhiem-broshennym-soldatami-vsu-1039553273.html

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