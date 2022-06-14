https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/narkokurer-zaderzhan-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1039589975.html

Наркокурьер задержан на абхазо-российской границе

Наркокурьер задержан на абхазо-российской границе

При себе у задержанного обнаружили 0,95 грамма кокаина. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T17:30+0300

2022-06-14T17:30+0300

2022-06-14T17:37+0300

в абхазии

абхазия

наркотики

южное таможенное управление

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Российские таможенники задержали на таможенном посту МАПП "Адлер" жителя Абхазии, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Сотрудники таможни отрабатывали оперативную информацию о возможной контрабанде наркотических веществ, поэтому приняли решение о проведении личного досмотра.Тогда задержанный, поняв безвыходность ситуации, добровольно вытащил из кармана куртки небольшой сверток с веществом, которое, как определила экспертиза, оказалось кокаином. Вес наркотика составил 0,95 грамма.По факту контрабанды наркотических средств (пункт "в" части 2 статьи 229.1 Уголовного Кодекса России) возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/rossiyanina-zaderzhali-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1039570829.html

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абхазия, наркотики, южное таможенное управление