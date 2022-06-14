https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-iyunya-1039589662.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 июня

Погоду в Абхазии будет определять циклон и прохождение холодного атмосферного фронта. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T16:37+0300

2022-06-14T16:37+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. В среду, 15 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии