https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/ustanovku-kamer-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1039594948.html
Установку камер на дорогах Абхазии обсудили в Кабмине
Установку камер на дорогах Абхазии обсудили в Кабмине
На встрече обсуждали материально-технические, организационные и правовые вопросы, касающиеся установки системы видеоконтроля на дорогах. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T20:04+0300
2022-06-14T20:04+0300
2022-06-14T20:04+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения, сообщает пресс-служба Кабмина.Для реализации проекта, проработка которого была поручена президентом Абхазии Асланом Бжания, государственные органы будут взаимодействовать с частными компаниями, работающими на рынке коммуникационных услуг и предоставляющих услуги связи.Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vypivka-narkotiki-i-odinokaya-dama-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-v-mae-1039507999.html
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абхазия, новости, дорожное движение, пдд
Установку камер на дорогах Абхазии обсудили в Кабмине
На встрече обсуждали материально-технические, организационные и правовые вопросы, касающиеся установки системы видеоконтроля на дорогах.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik.
В Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения, сообщает
пресс-служба Кабмина.
Установка камер позволит снизить количество аварий на дорогах, так как, осознавая, что все нарушения правил дорожного движения фиксируются, водители будут ездить аккуратнее.
Для реализации проекта, проработка которого была поручена президентом Абхазии Асланом Бжания, государственные органы будут взаимодействовать с частными компаниями, работающими на рынке коммуникационных услуг и предоставляющих услуги связи.
Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.