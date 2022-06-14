https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/ustanovku-kamer-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1039594948.html

Установку камер на дорогах Абхазии обсудили в Кабмине

Установку камер на дорогах Абхазии обсудили в Кабмине

На встрече обсуждали материально-технические, организационные и правовые вопросы, касающиеся установки системы видеоконтроля на дорогах. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T20:04+0300

2022-06-14T20:04+0300

2022-06-14T20:04+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения, сообщает пресс-служба Кабмина.Для реализации проекта, проработка которого была поручена президентом Абхазии Асланом Бжания, государственные органы будут взаимодействовать с частными компаниями, работающими на рынке коммуникационных услуг и предоставляющих услуги связи.Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vypivka-narkotiki-i-odinokaya-dama-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-v-mae-1039507999.html

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