https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vypivka-narkotiki-i-odinokaya-dama-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-v-mae-1039507999.html

Выпивка, наркотики и одинокая дама: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в мае

Выпивка, наркотики и одинокая дама: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в мае

Согласно опубликованным на сайте МВД Абхазии данным, сотрудники Госавтоинспекции выписали 7237 протоколов за различные нарушения ПДД в мае на дорогах... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T20:35+0300

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В последний месяц весны блюстители правопорядка составили 474 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 24 из которых были составлены за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.SputnikПо сравнению с апрелем, за езду подшофе сотрудники ГАИ в мае выписали на 60 штрафов больше. К таким незначительным перепадам на статистической шкале мы уже привыкли, в отличие от количества выявленных людей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.Если в марте на посту ГАИ "Мюссера" в таком состоянии были задержаны семеро мужчин, а апреле пятеро, то уже в мае их число достигло 23. Еще один автолюбитель в аналогичном "настроении" был подвергнут санкциям в Очамчыре.Компанию мужчин навеселе в мае разбавила дама 47-и лет, прибывшая в Абхазию из Москвы и "застигнутая" за рулем в нетрезвом виде.Несовершеннолетних нарушителей в минувшем месяце не было. Самый молодой лихач достиг 18 лет, а самому старшему было 74 года – он на 11 лет моложе "победителя" в этой категории месяцем раннее.Если в апреле нам не удалось определить лидеров в возрастной категории – тогда "золото" поделили между собой нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет, то в мае вырвались вперед те, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" досталась автомобилистам в возрасте от 40 до 45 лет, севшим за руль после "дегустации" горячительных напитков.Победитель нашего апрельского "пьяного" обзора - столица Абхазии в этот раз стала третьей по количеству выписанных протоколов. Вторую позицию заняли Гагра и Гагрский район с 111-ю штрафами. В зоне недосягаемости оказались Гудаута и Гудаутский район. Там "письма счастья" вручили 163 автомобилистам. Гудауте не хватило 34 штрафов для того чтобы побить собственный декабрьский рекорд.По уже сложившей традиции, меньше всего автолюбителей, испытывающих слабость к алкогольной продукции, выявили в Ткуарчале и Ткуарчалском районе – всего два случая в мае.Слегка пройдемся по "хмельным" календарным дням. В день труда, 1 мая, уйти от наказания не удалось 11-и нетрезвым водителям. В День победы, 9 мая, инспекторы испортили праздничное настроение пятерым мужчинам. В мае также был установлен рекорд по количеству выписанных аналогичных штрафов за один день на всей территории страны – 46 документов. Обычно это число редко превышает 35 штук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/mvd-abkhazii-s-nachala-maya-vozbudilo-devyat-ugolovnykh-del-svyazannykh-s-narkotikami-1039203134.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/strakhovka-dlya-inostrannykh-avtovladeltsev-gde-i-kak-oformit-polis-v-abkhazii-1039444754.html

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