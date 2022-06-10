Выпивка, наркотики и одинокая дама: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в мае

В последний месяц весны блюстители правопорядка составили 474 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 24 из которых были составлены за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.SputnikПо сравнению с апрелем, за езду подшофе сотрудники ГАИ в мае выписали на 60 штрафов больше. К таким незначительным перепадам на статистической шкале мы уже привыкли, в отличие от количества выявленных людей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.Если в марте на посту ГАИ "Мюссера" в таком состоянии были задержаны семеро мужчин, а апреле пятеро, то уже в мае их число достигло 23. Еще один автолюбитель в аналогичном "настроении" был подвергнут санкциям в Очамчыре.Компанию мужчин навеселе в мае разбавила дама 47-и лет, прибывшая в Абхазию из Москвы и "застигнутая" за рулем в нетрезвом виде.Несовершеннолетних нарушителей в минувшем месяце не было. Самый молодой лихач достиг 18 лет, а самому старшему было 74 года – он на 11 лет моложе "победителя" в этой категории месяцем раннее.Если в апреле нам не удалось определить лидеров в возрастной категории – тогда "золото" поделили между собой нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет, то в мае вырвались вперед те, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" досталась автомобилистам в возрасте от 40 до 45 лет, севшим за руль после "дегустации" горячительных напитков.Победитель нашего апрельского "пьяного" обзора - столица Абхазии в этот раз стала третьей по количеству выписанных протоколов. Вторую позицию заняли Гагра и Гагрский район с 111-ю штрафами. В зоне недосягаемости оказались Гудаута и Гудаутский район. Там "письма счастья" вручили 163 автомобилистам. Гудауте не хватило 34 штрафов для того чтобы побить собственный декабрьский рекорд.По уже сложившей традиции, меньше всего автолюбителей, испытывающих слабость к алкогольной продукции, выявили в Ткуарчале и Ткуарчалском районе – всего два случая в мае.Слегка пройдемся по "хмельным" календарным дням. В день труда, 1 мая, уйти от наказания не удалось 11-и нетрезвым водителям. В День победы, 9 мая, инспекторы испортили праздничное настроение пятерым мужчинам. В мае также был установлен рекорд по количеству выписанных аналогичных штрафов за один день на всей территории страны – 46 документов. Обычно это число редко превышает 35 штук.
Согласно опубликованным на сайте МВД Абхазии данным, сотрудники Госавтоинспекции выписали 7237 протоколов за различные нарушения ПДД в мае на дорогах республики.
В последний месяц весны блюстители правопорядка составили 474 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 24 из которых были составлены за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Sputnik
По сравнению с апрелем, за езду подшофе сотрудники ГАИ в мае выписали на 60 штрафов больше. К таким незначительным перепадам на статистической шкале мы уже привыкли, в отличие от количества выявленных людей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Если в марте на посту ГАИ "Мюссера" в таком состоянии были задержаны семеро мужчин, а апреле пятеро, то уже в мае их число достигло 23. Еще один автолюбитель в аналогичном "настроении" был подвергнут санкциям в Очамчыре.
Компанию мужчин навеселе в мае разбавила дама 47-и лет, прибывшая в Абхазию из Москвы и "застигнутая" за рулем в нетрезвом виде.
Несовершеннолетних нарушителей в минувшем месяце не было. Самый молодой лихач достиг 18 лет, а самому старшему было 74 года – он на 11 лет моложе "победителя" в этой категории месяцем раннее.
Если в апреле нам не удалось определить лидеров в возрастной категории – тогда "золото" поделили между собой нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет, то в мае вырвались вперед те, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" досталась автомобилистам в возрасте от 40 до 45 лет, севшим за руль после "дегустации" горячительных напитков.
Победитель нашего апрельского "пьяного" обзора - столица Абхазии в этот раз стала третьей по количеству выписанных протоколов. Вторую позицию заняли Гагра и Гагрский район с 111-ю штрафами. В зоне недосягаемости оказались Гудаута и Гудаутский район. Там "письма счастья" вручили 163 автомобилистам. Гудауте не хватило 34 штрафов для того чтобы побить собственный декабрьский рекорд.
По уже сложившей традиции, меньше всего автолюбителей, испытывающих слабость к алкогольной продукции, выявили в Ткуарчале и Ткуарчалском районе – всего два случая в мае.
Слегка пройдемся по "хмельным" календарным дням. В день труда, 1 мая, уйти от наказания не удалось 11-и нетрезвым водителям. В День победы, 9 мая, инспекторы испортили праздничное настроение пятерым мужчинам. В мае также был установлен рекорд по количеству выписанных аналогичных штрафов за один день на всей территории страны – 46 документов. Обычно это число редко превышает 35 штук.