https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/vyrubka-derevev-v-agudzere-nedovolstvo-zhiteley-i-pozitsiya-administratsii-1039595106.html

Вырубка деревьев в Агудзере: недовольство жителей и позиция администрации

Вырубка деревьев в Агудзере: недовольство жителей и позиция администрации

11 июня в социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T20:48+0300

2022-06-14T20:48+0300

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Спустя два дня недовольные жители собрались с требованием прекратить вырубку, так как, по их убеждению, она носит незаконный характер.Бадрак Авидзба, SputnikЧем недовольны людиЖителей поселка Агудзера собрались на митинг 13 июня. Причина их возмущения - вырубка деревьев на прибрежной территории, которая, по их словам, относится к парковой зоне, в которой они привыкли проводить время с детьми и устраивать пикники. К месту проведения митинга приехали представители администрации Гулрыпшского района, также присутствовал депутат Парламента от Мачарского округа Инар Садзба.Как сообщает "Абаза-ТВ", депутат Инар Садзба попросил согласовать проведение митинга с администрацией района. Он отметил, что лично проверял документы, посмотрел советские схемы и убедился в том, что ранее на спорном месте располагался пионерский лагерь, территория которого была огорожена.В интервью Sputnik, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что участок, на котором проходят работы, не имеет отношения к парковой зоне. В советские времена объекты на территории Агудзеры, в основном, принадлежали Сухумскому физико-техническому институту.Около 15 лет назад было принято решение передать Гулрыпшскому району все движимое и недвижимое имущество, добавил Барателия. К тому моменту объект, о котором идет речь, уже был в частных руках. А недавно он был перепродан новому владельцу, который решил начать строительство."Вопрос есть, и не один, к представителям власти - на каком основании объект, находящийся на балансе СФТИ, перешел в частную собственность. Это народное достояние, и оно должно принадлежать народу. Наши дети выросли, еще есть маленькие, с которыми мы гуляем на территории парка. Когда они говорят, что убирают сухостой, это неправда, потому, что на моих глазах вырубались живые деревья с зелеными листьями.", - сказала в интервью Sputnik жительница Агудзеры Наталья.Она считает, что документы, которые наделяют правом передачи территории в частную собственность - незаконные."Документы незаконные, завтра, в среду, все неравнодушные жители поселка соберутся в клубе Агудзеры, где мы будем оставлять свои подписи против вырубки реликтовых деревьев парка и против застройки. Я думаю, что справедливость восторжествует, будет прекращена вырубка и застройка. Вообще, поднять бы все документы и проверить, на каком основании там пошла такая масштабная стройка", - заметила жительница.Она выразила опасение, что работы, которые производятся сейчас в прибрежной зоне, могут помешать безопасному отдыху людей."У нас один выход на море, нам больше некуда идти с детьми. У нас асфальт в центральной части Агудзеры и выход к морю, там есть шлагбаум, мы его опускаем. Ребенка запускаем на закрытую территорию, и он бежит, гуляет, собирает цветочки, я не боюсь за своего ребенка. Если они собираются перекрывать дорогу, потому, что это их собственность, то шлагбаум будут убирать и я не смогу пускать ребенка, так как боюсь, что он попадет под колеса автомобиля", - сказала Наталья.Из рук в рукиКомментируя вопрос, вызвавший споры, глава администрации района Аслан Барателия рассказал, что объект несколько раз переходил из рук в руки.По словам Барателия в послевоенные годы множество объектов на территории района было разрушено."Тот же дворец Смецкого, те же санатории. 18 санаториев здесь было, ни разу ни одного митинга не было о том, почему рушат. Рушили не так, что подошли кирпичик сняли, а подгоняли машины, собирали рабочих, рушили здания. Ни один человек не поднялся и не сказал, почему вы это делаете. Ну, может быть, один человек и сказал, я сейчас утрирую немножко, но массового не было. Ведь Агудзеру всю разрушили, кто-то, видимо, хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля, но на сегодняшний день этот объект принадлежит частному лицу, никаких прав там никто не имеет - ни я ни население", - подчеркнул глава района.Жители Агудзеры также опасаются того, что новый владелец может построить забор и тем самым закрыть проезд на пляж. Глава района сказал, что дорога проходит посередине территории, ее создали после войны, а в советское время объект был полностью огорожен, за забором стояли кемпинги."До войны туда люди не ходили, это был закрытый объект. До войны население Агудзеры было около 7,5 тысяч человек, и всем хватало и моря, и пляжа, а сейчас населения в два с лишним раза меньше. За железной дорогой стоит шлагбаум, мы закрыли дорогу потому, что начали жаловаться, что машины разгоняются, а там ходят женщины с колясками. Но мы будем ставить широкие лежачие полицейские, будут доезжать до стоянки, море никто ни у кого не отнимет", - сказал Барателия.Кроме того, он отметил, что, возможно, новый владелец не будет убирать дорогу совсем, а перенесет ее, и при этом проезд для жителей останется. В администрации района пока не знают, что будет строиться в прибрежной зоне, план строительства еще не утвержден.Как рассказал один из жителей Агудзеры, встреча с представителями администрации Гулрыпшского района 13 июня ни к чему не привела. Он добавил, что люди собираются обратиться с письмом к руководству республики для того, чтобы разобраться в ситуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/glava-gulrypshskogo-rayona-prokommentiroval-vyrubku-derevev-v-agudzere-1039520358.html

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