https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/vyrubka-derevev-v-agudzere-nedovolstvo-zhiteley-i-pozitsiya-administratsii-1039595106.html
Вырубка деревьев в Агудзере: недовольство жителей и позиция администрации
Вырубка деревьев в Агудзере: недовольство жителей и позиция администрации
11 июня в социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T20:48+0300
2022-06-14T20:48+0300
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Спустя два дня недовольные жители собрались с требованием прекратить вырубку, так как, по их убеждению, она носит незаконный характер.Бадрак Авидзба, SputnikЧем недовольны людиЖителей поселка Агудзера собрались на митинг 13 июня. Причина их возмущения - вырубка деревьев на прибрежной территории, которая, по их словам, относится к парковой зоне, в которой они привыкли проводить время с детьми и устраивать пикники. К месту проведения митинга приехали представители администрации Гулрыпшского района, также присутствовал депутат Парламента от Мачарского округа Инар Садзба.Как сообщает "Абаза-ТВ", депутат Инар Садзба попросил согласовать проведение митинга с администрацией района. Он отметил, что лично проверял документы, посмотрел советские схемы и убедился в том, что ранее на спорном месте располагался пионерский лагерь, территория которого была огорожена.В интервью Sputnik, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что участок, на котором проходят работы, не имеет отношения к парковой зоне. В советские времена объекты на территории Агудзеры, в основном, принадлежали Сухумскому физико-техническому институту.Около 15 лет назад было принято решение передать Гулрыпшскому району все движимое и недвижимое имущество, добавил Барателия. К тому моменту объект, о котором идет речь, уже был в частных руках. А недавно он был перепродан новому владельцу, который решил начать строительство."Вопрос есть, и не один, к представителям власти - на каком основании объект, находящийся на балансе СФТИ, перешел в частную собственность. Это народное достояние, и оно должно принадлежать народу. Наши дети выросли, еще есть маленькие, с которыми мы гуляем на территории парка. Когда они говорят, что убирают сухостой, это неправда, потому, что на моих глазах вырубались живые деревья с зелеными листьями.", - сказала в интервью Sputnik жительница Агудзеры Наталья.Она считает, что документы, которые наделяют правом передачи территории в частную собственность - незаконные."Документы незаконные, завтра, в среду, все неравнодушные жители поселка соберутся в клубе Агудзеры, где мы будем оставлять свои подписи против вырубки реликтовых деревьев парка и против застройки. Я думаю, что справедливость восторжествует, будет прекращена вырубка и застройка. Вообще, поднять бы все документы и проверить, на каком основании там пошла такая масштабная стройка", - заметила жительница.Она выразила опасение, что работы, которые производятся сейчас в прибрежной зоне, могут помешать безопасному отдыху людей."У нас один выход на море, нам больше некуда идти с детьми. У нас асфальт в центральной части Агудзеры и выход к морю, там есть шлагбаум, мы его опускаем. Ребенка запускаем на закрытую территорию, и он бежит, гуляет, собирает цветочки, я не боюсь за своего ребенка. Если они собираются перекрывать дорогу, потому, что это их собственность, то шлагбаум будут убирать и я не смогу пускать ребенка, так как боюсь, что он попадет под колеса автомобиля", - сказала Наталья.Из рук в рукиКомментируя вопрос, вызвавший споры, глава администрации района Аслан Барателия рассказал, что объект несколько раз переходил из рук в руки.По словам Барателия в послевоенные годы множество объектов на территории района было разрушено."Тот же дворец Смецкого, те же санатории. 18 санаториев здесь было, ни разу ни одного митинга не было о том, почему рушат. Рушили не так, что подошли кирпичик сняли, а подгоняли машины, собирали рабочих, рушили здания. Ни один человек не поднялся и не сказал, почему вы это делаете. Ну, может быть, один человек и сказал, я сейчас утрирую немножко, но массового не было. Ведь Агудзеру всю разрушили, кто-то, видимо, хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля, но на сегодняшний день этот объект принадлежит частному лицу, никаких прав там никто не имеет - ни я ни население", - подчеркнул глава района.Жители Агудзеры также опасаются того, что новый владелец может построить забор и тем самым закрыть проезд на пляж. Глава района сказал, что дорога проходит посередине территории, ее создали после войны, а в советское время объект был полностью огорожен, за забором стояли кемпинги."До войны туда люди не ходили, это был закрытый объект. До войны население Агудзеры было около 7,5 тысяч человек, и всем хватало и моря, и пляжа, а сейчас населения в два с лишним раза меньше. За железной дорогой стоит шлагбаум, мы закрыли дорогу потому, что начали жаловаться, что машины разгоняются, а там ходят женщины с колясками. Но мы будем ставить широкие лежачие полицейские, будут доезжать до стоянки, море никто ни у кого не отнимет", - сказал Барателия.Кроме того, он отметил, что, возможно, новый владелец не будет убирать дорогу совсем, а перенесет ее, и при этом проезд для жителей останется. В администрации района пока не знают, что будет строиться в прибрежной зоне, план строительства еще не утвержден.Как рассказал один из жителей Агудзеры, встреча с представителями администрации Гулрыпшского района 13 июня ни к чему не привела. Он добавил, что люди собираются обратиться с письмом к руководству республики для того, чтобы разобраться в ситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/glava-gulrypshskogo-rayona-prokommentiroval-vyrubku-derevev-v-agudzere-1039520358.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/Pugayusche-krasivo-kakie-tayny-skryvaet-sanatoriy-Smetskogo-v-Abkhazii-1032706109.html
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Вырубка деревьев в Агудзере: недовольство жителей и позиция администрации
20:48 14.06.2022 (обновлено: 20:57 14.06.2022)
11 июня в социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера.
Спустя два дня недовольные жители собрались с требованием прекратить вырубку, так как, по их убеждению, она носит незаконный характер.
Чем недовольны люди
Жителей поселка Агудзера собрались на митинг 13 июня. Причина их возмущения - вырубка деревьев на прибрежной территории, которая, по их словам, относится к парковой зоне, в которой они привыкли проводить время с детьми и устраивать пикники. К месту проведения митинга приехали представители администрации Гулрыпшского района, также присутствовал депутат Парламента от Мачарского округа Инар Садзба.
Провести собрание местные жители решили после того, как некоторое время назад увидели, что спецтехника расчищает территорию недалеко от пляжа. Они выразили уверенность в том, что на этом месте нельзя проводить расчистку и разворачивать стройку.
Как сообщает "Абаза-ТВ", депутат Инар Садзба попросил согласовать проведение митинга с администрацией района. Он отметил, что лично проверял документы, посмотрел советские схемы и убедился в том, что ранее на спорном месте располагался пионерский лагерь, территория которого была огорожена.
В интервью Sputnik, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что участок, на котором проходят работы, не имеет отношения к парковой зоне. В советские времена объекты на территории Агудзеры, в основном, принадлежали Сухумскому физико-техническому институту.
Около 15 лет назад было принято решение передать Гулрыпшскому району все движимое и недвижимое имущество, добавил Барателия. К тому моменту объект, о котором идет речь, уже был в частных руках. А недавно он был перепродан новому владельцу, который решил начать строительство.
"Вопрос есть, и не один, к представителям власти - на каком основании объект, находящийся на балансе СФТИ, перешел в частную собственность. Это народное достояние, и оно должно принадлежать народу. Наши дети выросли, еще есть маленькие, с которыми мы гуляем на территории парка. Когда они говорят, что убирают сухостой, это неправда, потому, что на моих глазах вырубались живые деревья с зелеными листьями.", - сказала в интервью Sputnik жительница Агудзеры Наталья.
Она считает, что документы, которые наделяют правом передачи территории в частную собственность - незаконные.
"Документы незаконные, завтра, в среду, все неравнодушные жители поселка соберутся в клубе Агудзеры, где мы будем оставлять свои подписи против вырубки реликтовых деревьев парка и против застройки. Я думаю, что справедливость восторжествует, будет прекращена вырубка и застройка. Вообще, поднять бы все документы и проверить, на каком основании там пошла такая масштабная стройка", - заметила жительница.
Она выразила опасение, что работы, которые производятся сейчас в прибрежной зоне, могут помешать безопасному отдыху людей.
"У нас один выход на море, нам больше некуда идти с детьми. У нас асфальт в центральной части Агудзеры и выход к морю, там есть шлагбаум, мы его опускаем. Ребенка запускаем на закрытую территорию, и он бежит, гуляет, собирает цветочки, я не боюсь за своего ребенка. Если они собираются перекрывать дорогу, потому, что это их собственность, то шлагбаум будут убирать и я не смогу пускать ребенка, так как боюсь, что он попадет под колеса автомобиля", - сказала Наталья.
Из рук в руки
Комментируя вопрос, вызвавший споры, глава администрации района Аслан Барателия рассказал, что объект несколько раз переходил из рук в руки.
"Многие люди, которые собрались на митинг, знают кому принадлежал объект лет 20 назад, знают, что он переходил несколько раз из рук в руки. Сегодня, когда человек выкупил его и стал проводить там какие-то работы, возникли вопросы – почему и зачем это делается", - отметил он.
По словам Барателия в послевоенные годы множество объектов на территории района было разрушено.
"Тот же дворец Смецкого
, те же санатории. 18 санаториев здесь было, ни разу ни одного митинга не было о том, почему рушат. Рушили не так, что подошли кирпичик сняли, а подгоняли машины, собирали рабочих, рушили здания. Ни один человек не поднялся и не сказал, почему вы это делаете. Ну, может быть, один человек и сказал, я сейчас утрирую немножко, но массового не было. Ведь Агудзеру всю разрушили, кто-то, видимо, хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля, но на сегодняшний день этот объект принадлежит частному лицу, никаких прав там никто не имеет - ни я ни население", - подчеркнул глава района.
Жители Агудзеры также опасаются того, что новый владелец может построить забор и тем самым закрыть проезд на пляж. Глава района сказал, что дорога проходит посередине территории, ее создали после войны, а в советское время объект был полностью огорожен, за забором стояли кемпинги.
"До войны туда люди не ходили, это был закрытый объект. До войны население Агудзеры было около 7,5 тысяч человек, и всем хватало и моря, и пляжа, а сейчас населения в два с лишним раза меньше. За железной дорогой стоит шлагбаум, мы закрыли дорогу потому, что начали жаловаться, что машины разгоняются, а там ходят женщины с колясками. Но мы будем ставить широкие лежачие полицейские, будут доезжать до стоянки, море никто ни у кого не отнимет", - сказал Барателия.
Кроме того, он отметил, что, возможно, новый владелец не будет убирать дорогу совсем, а перенесет ее, и при этом проезд для жителей останется. В администрации района пока не знают, что будет строиться в прибрежной зоне, план строительства еще не утвержден.
Как рассказал один из жителей Агудзеры, встреча с представителями администрации Гулрыпшского района 13 июня ни к чему не привела. Он добавил, что люди собираются обратиться с письмом к руководству республики для того, чтобы разобраться в ситуации.