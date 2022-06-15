https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-to-chto-proiskhodit-na-ukraine-vyvodit-abkhaziyu-na-pervyy-plan-nevidimogo-fronta-1039609984.html

Бжания: то, что происходит на Украине, выводит Абхазию на первый план невидимого фронта

Бжания: то, что происходит на Украине, выводит Абхазию на первый план невидимого фронта

Бжания подчеркнул, что взаимодействие с Федеральной службой охраны России должно быть на самом высшем уровне. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T17:30+0300

2022-06-15T17:30+0300

2022-06-15T18:16+0300

в абхазии

аслан бжания

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политика

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания, выступая на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны, напомнил об особой роли Абхазии, как стратегического партнера России, в условиях спецоперации на Украине. Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств.Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-v-abkhazii-fiksiruyut-narusheniya-gosgranits-razvedyvatelnymi-samoletami-nato-1039609407.html

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аслан бжания, россия, украина, гсо абхазии, политика