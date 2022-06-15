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Бжания: то, что происходит на Украине, выводит Абхазию на первый план невидимого фронта
Бжания: то, что происходит на Украине, выводит Абхазию на первый план невидимого фронта
Бжания подчеркнул, что взаимодействие с Федеральной службой охраны России должно быть на самом высшем уровне. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T17:30+0300
2022-06-15T17:30+0300
2022-06-15T18:16+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания, выступая на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны, напомнил об особой роли Абхазии, как стратегического партнера России, в условиях спецоперации на Украине. Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств.Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-v-abkhazii-fiksiruyut-narusheniya-gosgranits-razvedyvatelnymi-samoletami-nato-1039609407.html
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аслан бжания, россия, украина, гсо абхазии, политика
Бжания: то, что происходит на Украине, выводит Абхазию на первый план невидимого фронта
17:30 15.06.2022 (обновлено: 18:16 15.06.2022)
Бжания подчеркнул, что взаимодействие с Федеральной службой охраны России должно быть на самом высшем уровне.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik.
Президент Аслан Бжания, выступая на торжественном собрании в честь 30-летнего юбилея Госслужбы охраны, напомнил
об особой роли Абхазии, как стратегического партнера России, в условиях спецоперации на Украине.
Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств.
"Работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом: проникновение через агентуру в органы власти, техническое проникновение, создание спящих агентов, в нужное время которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны втемную, использование порой объективных проблем, а порой используя втемную людей, которые не знают, в какие схемы их задействуют", - подчеркнул он.
Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.