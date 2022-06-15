Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
© Foto / Esteban Biba / Stenincontest Стена щитов
© Foto / Esteban Biba / Stenincontest
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Объявлен шорт-лист номинантов международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года.
29 марта, 11:15
В этом году список включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.
"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.
Организаторы конкурса также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Foto / Виталий Невар / Stenincontest Неизвестный солдат
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© Foto / Виталий Невар / Stenincontest
Неизвестный солдат
© Foto / Абдул Момин / Stenincontest Сборщицы перца
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© Foto / Абдул Момин / Stenincontest
Сборщицы перца
© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest
Потрясение
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© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest
Потрясение
© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest
Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
4/9
© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest
Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest
Изнеможденные
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© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest
Изнеможденные
© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest Человек, который изменил всё
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© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest
Человек, который изменил всё
© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest "Сад Немо"
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© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest
"Сад Немо"
© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest Тайные мечты
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© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest
Тайные мечты
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest Альпакерос
9/9
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest
Альпакерос
1/9
© Foto / Виталий Невар / Stenincontest
Неизвестный солдат
2/9
© Foto / Абдул Момин / Stenincontest
Сборщицы перца
3/9
© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest
Потрясение
4/9
© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest
Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
5/9
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest
Изнеможденные
6/9
© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest
Человек, который изменил всё
7/9
© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest
"Сад Немо"
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© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest
Тайные мечты
9/9
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest
Альпакерос
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.