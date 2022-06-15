https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-1039598902.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T11:15+0300

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фотоконкурс андрея стенина

культура

россия

в мире

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Объявлен шорт-лист номинантов международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года.В этом году список включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы."Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.Организаторы конкурса также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zavershen-priem-rabot-na-fotokonkurs--stenina-2022-1038373528.html

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фотоконкурс андрея стенина, культура, россия, в мире