Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-1039598902.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T11:15+0300
2022-06-15T11:15+0300
фотоконкурс андрея стенина
культура
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0f/1039599501_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e0b7b398e3caf7176507c42224ccb16e.jpg
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Объявлен шорт-лист номинантов международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года.В этом году список включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы."Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.Организаторы конкурса также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zavershen-priem-rabot-na-fotokonkurs--stenina-2022-1038373528.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0f/1039599501_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f94c1fd09b6889f66c7fbd9469fd59ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоконкурс андрея стенина, культура, россия, в мире

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

11:15 15.06.2022
© Foto / Esteban Biba / Stenincontest Стена щитов
Стена щитов - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
© Foto / Esteban Biba / Stenincontest
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Объявлен шорт-лист номинантов международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года.
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022
29 марта, 11:15
В этом году список включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.
"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы", - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.
Организаторы конкурса также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Foto / Виталий Невар / Stenincontest Неизвестный солдат
Неизвестный солдат - Sputnik Абхазия
1/9
© Foto / Виталий Невар / Stenincontest
Неизвестный солдат
© Foto / Абдул Момин / Stenincontest Сборщицы перца
Сборщицы перца - Sputnik Абхазия
2/9
© Foto / Абдул Момин / Stenincontest
Сборщицы перца
© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest

Потрясение

Потрясение - Sputnik Абхазия
3/9
© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest

Потрясение

© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest

Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления

Познакомьтесь с морской слизью, еще одним &quot;даром&quot; глобального потепления - Sputnik Абхазия
4/9
© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest

Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления

© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest

Изнеможденные

Изнеможденные - Sputnik Абхазия
5/9
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest

Изнеможденные

© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest Человек, который изменил всё
Человек, который изменил всё - Sputnik Абхазия
6/9
© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest
Человек, который изменил всё
© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest "Сад Немо"
Сад Немо - Sputnik Абхазия
7/9
© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest
"Сад Немо"
© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest Тайные мечты
Тайные мечты - Sputnik Абхазия
8/9
© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest
Тайные мечты
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest Альпакерос
Альпакерос - Sputnik Абхазия
9/9
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest
Альпакерос
1/9
© Foto / Виталий Невар / Stenincontest
Неизвестный солдат
2/9
© Foto / Абдул Момин / Stenincontest
Сборщицы перца
3/9
© Foto / CHANDAN KHANNA / Stenincontest

Потрясение

4/9
© Foto / ERDEM SAHIN / Stenincontest

Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления

5/9
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн / Stenincontest

Изнеможденные

6/9
© Foto / Edgar Breshchanov / Stenincontest
Человек, который изменил всё
7/9
© Foto / Giacomo d`Orlando / Stenincontest
"Сад Немо"
8/9
© Foto / Шагхае Шаянкха / Stenincontest
Тайные мечты
9/9
© Foto / Alessandro Cinque / Stenincontest
Альпакерос
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0