https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mir-vvedet-novyy-sposob-oplaty-bez-ispolzovaniya-bankovskoy-karty-1039597319.html

"Мир" введет новый способ оплаты без использования банковской карты

"Мир" введет новый способ оплаты без использования банковской карты

С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах... 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T09:00+0300

2022-06-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Российские банки, которые выпускают и принимают карты "Мир", предоставят держателям новый способ оплаты с 25 октября, пишут "Известия". Держателю карты надо будет пройти аутентификацию. Кроме того, для внедрения нового способа оплаты через считывание QR-кода нового типа понадобятся доработки на стороне продавцов.Отмечается, что "QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона". В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег.Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/platezhnaya-sistema-mir-rasshirit-spektr-uslug-na-tekuschikh-rynkakh-1038167060.html

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