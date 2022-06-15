https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mir-vvedet-novyy-sposob-oplaty-bez-ispolzovaniya-bankovskoy-karty-1039597319.html
"Мир" введет новый способ оплаты без использования банковской карты
"Мир" введет новый способ оплаты без использования банковской карты
С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах... 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T09:00+0300
2022-06-15T09:00+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Российские банки, которые выпускают и принимают карты "Мир", предоставят держателям новый способ оплаты с 25 октября, пишут "Известия". Держателю карты надо будет пройти аутентификацию. Кроме того, для внедрения нового способа оплаты через считывание QR-кода нового типа понадобятся доработки на стороне продавцов.Отмечается, что "QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона". В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег.Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/platezhnaya-sistema-mir-rasshirit-spektr-uslug-na-tekuschikh-rynkakh-1038167060.html
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экономика, россия, в мире
"Мир" введет новый способ оплаты без использования банковской карты
09:00 15.06.2022 (обновлено: 09:56 15.06.2022)
С 10 марта компании Visa и Mastercard приостановили работу в России, карты этих платежных систем не работают на зарубежных интернет-сайтах и сервисах, расплатиться ими можно только внутри страны.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik.
Российские банки, которые выпускают и принимают карты "Мир", предоставят держателям новый способ оплаты с 25 октября, пишут
"Известия".
Клиенты банков смогут сформировать на своих смартфонах QR-коды и использовать их для оплаты без банковской карты.
Держателю карты надо будет пройти аутентификацию. Кроме того, для внедрения нового способа оплаты через считывание QR-кода нового типа понадобятся доработки на стороне продавцов.
Отмечается, что "QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона".
В Абхазии карты "Мир" обслуживаются банками-участниками платежной системы АПРА, благодаря этому у гостей республики не будет трудностей с оплатой покупок или снятием наличных денег.
Помимо Абхазии, "Миром" можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Так как национальная система АПРА интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.