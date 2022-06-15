https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mvd-abkhazii-izyalo-416-grammov-silnodeystvuyuschikh-narkotikov-za-poslednie-pyat-mesyatsev-1039611451.html

МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за последние пять месяцев

МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за последние пять месяцев

Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба ответил на вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T19:30+0300

2022-06-15T19:30+0300

2022-06-15T19:30+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за пять месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба в эфире радио Sputnik.Около двух лет назад в Абхазии ужесточили законодательство за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, вплоть до пожизненного заключения в виду того, что в республике действует мораторий на смертную казнь.По его словам, правоохранительная система и надзорные органы должны сделать все возможное, чтобы ни у кого не возникало желания заниматься распространением наркотиков на территории Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/posrednik-butba-o-bezopasnosti-turistov-rabote-gai-i-borbe-s-oborotom-narkotikov-1039606887.html

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