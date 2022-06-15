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https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mvd-abkhazii-izyalo-416-grammov-silnodeystvuyuschikh-narkotikov-za-poslednie-pyat-mesyatsev-1039611451.html
МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за последние пять месяцев
МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за последние пять месяцев
Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба ответил на вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за пять месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба в эфире радио Sputnik.Около двух лет назад в Абхазии ужесточили законодательство за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, вплоть до пожизненного заключения в виду того, что в республике действует мораторий на смертную казнь.По его словам, правоохранительная система и надзорные органы должны сделать все возможное, чтобы ни у кого не возникало желания заниматься распространением наркотиков на территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/posrednik-butba-o-bezopasnosti-turistov-rabote-gai-i-borbe-s-oborotom-narkotikov-1039606887.html
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мвд абхазии, абхазия, наркотики

МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за последние пять месяцев

19:30 15.06.2022
© Foto / пресс-служба Сочинской таможниНа российско-абхазской границе задержана женщина, которая пыталась провезти наркотики в Абхазию
На российско-абхазской границе задержана женщина, которая пыталась провезти наркотики в Абхазию - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба ответил на вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. МВД Абхазии изъяло 416 граммов сильнодействующих наркотиков за пять месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба в эфире радио Sputnik.
Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
Радио
Посредник: Бутба о безопасности туристов, работе ГАИ и борьбе с оборотом наркотиков
18:19
Около двух лет назад в Абхазии ужесточили законодательство за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, вплоть до пожизненного заключения в виду того, что в республике действует мораторий на смертную казнь.
"Как только людям начнут давать серьезные сроки, только тогда мы поймем, как это (ужесточение законодательства – прим.) повлияло", - отметил министр.
По его словам, правоохранительная система и надзорные органы должны сделать все возможное, чтобы ни у кого не возникало желания заниматься распространением наркотиков на территории Абхазии.
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