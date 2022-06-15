https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/pervyy-sluchay-zarazheniya-virusom-ospy-obezyan-podtverzhden-v-gruzii-1039611907.html
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Грузии
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Грузии
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение... 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T19:28+0300
2022-06-15T19:28+0300
2022-06-15T19:28+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава страны."Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html
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медицина, в мире, грузия
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Грузии
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава страны.
"Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.
Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе.
На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми контактировал заболевший, однако пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.