https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/pervyy-sluchay-zarazheniya-virusom-ospy-obezyan-podtverzhden-v-gruzii-1039611907.html

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Грузии

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвержден в Грузии

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение... 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T19:28+0300

2022-06-15T19:28+0300

2022-06-15T19:28+0300

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава страны."Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html

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