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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июня
Погоду в Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T15:10+0300
2022-06-15T15:10+0300
2022-06-15T16:09+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. В четверг, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июня
15:10 15.06.2022 (обновлено: 16:09 15.06.2022)
Погоду в Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. В четверг, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.