https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-iyunya-1039623023.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июня

Погоду в Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T17:20+0300

2022-06-16T17:20+0300

2022-06-16T17:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В пятницу, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии