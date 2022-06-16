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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июня
Погоду в Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T17:20+0300
2022-06-16T17:20+0300
2022-06-16T17:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В пятницу, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июня
Погоду в Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В пятницу, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.