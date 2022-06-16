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Работы по обработке пальм от вредителя начались в Абхазии
Работы по обработке пальм от вредителя начались в Абхазии
Более 3000 крупноствольных элитных видов пальм будут обработаны от вредителя в Абхазии летом 2022 года. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T09:00+0300
2022-06-16T09:00+0300
2022-06-16T10:10+0300
в абхазии
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борьба с вредителями в абхазии
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по обработке пальм от пальмового долгоносика начались в Сухуме, Гудауте и Гагре, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.Читанава уточнил, что борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась четыре года назад. Тогда было решено направить все силы на спасение именно крупноствольных элитных видов пальм, так как все виды охватить невозможно. Примерное общее их количество на территории республики насчитывается до миллиона корней.Он также добавил, что в первый год пришлось вырубить 18 пальм в Сухуме. На следующий год еще три и еще через год всего одно дерево. Такая тенденция, уверен Читанава, говорит об эффективности методов, которые применяют экологи, но при этом есть повод для пересмотра некоторых действий.В пример Читанава привел случаи, когда специалисты не успели срубить пораженное дерево, но обработали его пестицидами, и оно выжило.В нынешнем сезоне признаков наличия пальмового долгоносика в деревьях пока нет, констатировал эколог. Тем не менее, профилактические работы ведутся. Необходимый объем лекарств для пальм выделяет Министерство сельского хозяйства Абхазии и международные гуманитарные организации. Техникой для проведения работ обеспечивают местные администрации, выполняют задачу сотрудники районных ЖКХ. Планируется, что этот этап борьбы с вредителем завершится в течение ближайших двух недель, если позволит погода.По словам Савелия Читанава, в восточной части Абхазии таких видов пальм мало, и присутствие там вредителя не выявлено. В этом году обращений от руководств районов по поводу выделения химикатов пока не было.Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, тогда их насчитали около 2500. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.
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пальмы, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы, абхазия, общество, борьба с вредителями в абхазии
Работы по обработке пальм от вредителя начались в Абхазии
09:00 16.06.2022 (обновлено: 10:10 16.06.2022)
Более 3000 крупноствольных элитных видов пальм будут обработаны от вредителя в Абхазии летом 2022 года.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по обработке пальм от пальмового долгоносика начались в Сухуме, Гудауте и Гагре, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
"В Гагре приблизительно 1500 корней, в Гудаутском районе около 800, в Сухуме и его окрестностях до 1000 деревьев. Все они подлежат или специальной или профилактической обработке", – отметил он.
Читанава уточнил, что борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась четыре года назад.
Тогда было решено направить все силы на спасение именно крупноствольных элитных видов пальм, так как все виды охватить невозможно. Примерное общее их количество на территории республики насчитывается до миллиона корней.
Он также добавил, что в первый год пришлось вырубить 18 пальм в Сухуме. На следующий год еще три и еще через год всего одно дерево. Такая тенденция, уверен Читанава, говорит об эффективности методов, которые применяют экологи, но при этом есть повод для пересмотра некоторых действий.
В пример Читанава привел случаи, когда специалисты не успели срубить пораженное дерево, но обработали его пестицидами, и оно выжило.
"Успели пролить необходимое количество лекарства, а на следующий вегетационный год почка распустилась, и пошел процесс вегетации. Мы как специалисты всегда знали, что пальма имеет только одну почку роста, но в данный момент это не подтвердилось. Затем мы задумались, может, зря вырубили эти 18 пальм. Пока точно ответить не могу, но поспешно их рубить впредь точно не будем", – сказал он.
В нынешнем сезоне признаков наличия пальмового долгоносика в деревьях пока нет, констатировал эколог. Тем не менее, профилактические работы ведутся.
Необходимый объем лекарств для пальм выделяет Министерство сельского хозяйства Абхазии и международные гуманитарные организации. Техникой для проведения работ обеспечивают местные администрации, выполняют задачу сотрудники районных ЖКХ.
Планируется, что этот этап борьбы с вредителем завершится в течение ближайших двух недель, если позволит погода.
По словам Савелия Читанава, в восточной части Абхазии таких видов пальм мало, и присутствие там вредителя не выявлено. В этом году обращений от руководств районов по поводу выделения химикатов пока не было.
Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, тогда их насчитали около 2500. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.