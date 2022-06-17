https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/abkhazskikh-vrachey-nagradili-ordenami-akhdz-apsha-ko-dnyu-medikov-1039658345.html

Абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" за борьбу с COVID-19

Абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" за борьбу с COVID-19

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня - в этом году дата выпадает на 19 июня. Праздничный концерт в преддверии праздника... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T20:10+0300

2022-06-17T20:10+0300

2022-06-17T20:13+0300

в абхазии

абхазия

новости

врачи

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039657144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b39433ee975bfec2cf8068b91f297e8.jpg

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания во время поздравительной речи на мероприятии, посвященном Дню медицинского работника."К ней (профессии врача - прим.ред) всегда особенное уважительное отношение, ведь быть медиком – это призвание. Искренне благодарю вас всех, специалистов всех звеньев, за самоотверженный труд, верность врачебному долгу, чуткость и внимание. И сегодня многие из вас встречают свой профессиональный праздник на дежурстве. Ваша работа - круглосуточная и не знает перерыва", - подчеркнул глава государства.Аслан Бжания отметил тяжелый труд и врачей, в период борьбы с COVID-19."Не зная отдыха, не видя свои семьи, вы боролись за жизни и здоровье пациентов. Я говорил вчера в послании Народному Собранию-Парламенту Республики Абхазия о том, что COVID-19 стал серьезным вызовом для системы здравоохранения Республики Абхазия. Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить лечебные учреждения всем необходимым для лечения пациентов", - сказал президент.Президент добавил, что государство будет оказывать максимальную поддержку сфере здравоохранения. В частности, планируются ремонтно-восстановительные работы в Специализированной психоневрологической больнице и строительство новой Республиканской детской больницы.Работников медицины с наступающим праздником поздравил министр здравоохранения Эдуард Бутба."Отрадно, что мы празднуем эту дату победив опасную болезнь, которая охватила Абхазию – новую коронавирусную инфекцию. В течение двух лет руководство страны и медицинское сообщество республики приняли всевозможные беспрецедентные меры, чтобы защитить здоровье жителей республики. Более 800 человек, врачей, эпидемиологов, фельдшеров, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, активно принимали участие в борьбе с COVID-19", - подчеркнул он.Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Абхазии Марина Шанава также высказала слова благодарности медицинским работникам и вручила благодарственную грамоту главе Минздрава Эдуарду Бутба. После официальной части певцы абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили перед собравшимися, украсив торжественное мероприятие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/vrachey-tsentralnoy-respublikanskoy-bolnitsy-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039622826.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, врачи, аслан бжания