Абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" за борьбу с COVID-19
20:10 17.06.2022 (обновлено: 20:13 17.06.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
© Sputnik / Марианна Кубрава
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня - в этом году дата выпадает на 19 июня. Праздничный концерт в преддверии праздника прошел в Госфилармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 17 июня.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания во время поздравительной речи на мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.
Высокой государственной награды удостоились Анжела Арчелия, Алла Беляева, Давид Бжинава, Херсина Гулия, Ирма Качарава, Сария Лакоба, Виктория Тарба и Яна Хварцкия.
"К ней (профессии врача - прим.ред) всегда особенное уважительное отношение, ведь быть медиком – это призвание. Искренне благодарю вас всех, специалистов всех звеньев, за самоотверженный труд, верность врачебному долгу, чуткость и внимание. И сегодня многие из вас встречают свой профессиональный праздник на дежурстве. Ваша работа - круглосуточная и не знает перерыва", - подчеркнул глава государства.
© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания
Аслан Бжания
© Sputnik / Марианна Кубрава
Аслан Бжания отметил тяжелый труд и врачей, в период борьбы с COVID-19.
"Не зная отдыха, не видя свои семьи, вы боролись за жизни и здоровье пациентов. Я говорил вчера в послании Народному Собранию-Парламенту Республики Абхазия о том, что COVID-19 стал серьезным вызовом для системы здравоохранения Республики Абхазия. Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить лечебные учреждения всем необходимым для лечения пациентов", - сказал президент.
Президент добавил, что государство будет оказывать максимальную поддержку сфере здравоохранения. В частности, планируются ремонтно-восстановительные работы в Специализированной психоневрологической больнице и строительство новой Республиканской детской больницы.
Работников медицины с наступающим праздником поздравил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
"Отрадно, что мы празднуем эту дату победив опасную болезнь, которая охватила Абхазию – новую коронавирусную инфекцию. В течение двух лет руководство страны и медицинское сообщество республики приняли всевозможные беспрецедентные меры, чтобы защитить здоровье жителей республики. Более 800 человек, врачей, эпидемиологов, фельдшеров, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, активно принимали участие в борьбе с COVID-19", - подчеркнул он.
Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Абхазии Марина Шанава также высказала слова благодарности медицинским работникам и вручила благодарственную грамоту главе Минздрава Эдуарду Бутба.
После официальной части певцы абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили перед собравшимися, украсив торжественное мероприятие.
© Sputnik / Марианна Кубрава Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
© Sputnik / Марианна Кубрава Эдуард Бутба
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Эдуард Бутба
© Sputnik / Марианна Кубрава Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
© Sputnik / Марианна Кубрава Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Эдуард Бутба
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Праздничный концерт в преддверии Дня медиков состоялся в Абхазской государственной филармонии