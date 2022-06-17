https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/aslan-bzhaniya-zayavil-o-neobkhodimosti-usileniya-kontrolya-granitsy-po-reke-ingur-1039636544.html

Аслан Бжания заявил о необходимости усиления контроля границы по реке Ингур

Аслан Бжания заявил о необходимости усиления контроля границы по реке Ингур

Под председательством главы государства состоялось заседание с постоянными членами Совета безопасности. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T11:40+0300

2022-06-17T11:40+0300

2022-06-17T11:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

аслан бжания

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/15/1030798178_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8d94ce982f07afc79b6dbd7cea3620bd.jpg

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В ходе заседания Совета безопасности президент Абхазии Аслан Бжания указал на необходимость усиления контроля государственной границы республики по реке Ингур, сообщает пресс-служба главы государства.На заседании обсуждались вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики.Ранее Аслан Бжания заявлял о том, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО, и призвал усилить оперативную составляющую работы ГСО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-v-abkhazii-fiksiruyut-narusheniya-gosgranits-razvedyvatelnymi-samoletami-nato-1039609407.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, аслан бжания, государственная граница