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Аслан Бжания заявил о необходимости усиления контроля границы по реке Ингур
Аслан Бжания заявил о необходимости усиления контроля границы по реке Ингур
Под председательством главы государства состоялось заседание с постоянными членами Совета безопасности. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T11:40+0300
2022-06-17T11:40+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В ходе заседания Совета безопасности президент Абхазии Аслан Бжания указал на необходимость усиления контроля государственной границы республики по реке Ингур, сообщает пресс-служба главы государства.На заседании обсуждались вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики.Ранее Аслан Бжания заявлял о том, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО, и призвал усилить оперативную составляющую работы ГСО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/bzhaniya-v-abkhazii-fiksiruyut-narusheniya-gosgranits-razvedyvatelnymi-samoletami-nato-1039609407.html
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Аслан Бжания заявил о необходимости усиления контроля границы по реке Ингур
11:40 17.06.2022 (обновлено: 11:47 17.06.2022)
Под председательством главы государства состоялось заседание с постоянными членами Совета безопасности.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В ходе заседания Совета безопасности президент Абхазии Аслан Бжания указал на необходимость усиления контроля государственной границы республики по реке Ингур, сообщает пресс-служба главы государства.
На заседании обсуждались вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики.
Ранее Аслан Бжания заявлял о том, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО, и призвал усилить оперативную составляющую работы ГСО.