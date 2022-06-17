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https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/igrushka-kot-mostik-stanet-simvolom-kryma-na-pmef-1039662737.html
Игрушка "Кот Мостик" станет символом Крыма на ПМЭФ
Игрушка "Кот Мостик" станет символом Крыма на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно и собирает на своей площадке политиков и бизнесменов из всех регионов России и из-за рубежа. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Плюшевая игрушка "Кот Мостик" станет одним из символов Крымского полуострова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Республики Крым Даниила Пидаева.Игрушка в виде рыжего кота сделана отечественными производителями. На груди у него - удостоверение редактора котоновостей, на шее бандана с надписью "Инвестируй в Крым" на русском, английском и китайском языках.Рыже-белый кот стал символом Крымского моста - он прожил на стройке пять лет и "контролировал" ход работ, регулярно мелькал в новостях и даже удостоился чести первым пройтись новому мосту, ставшему символом связи России с Крымским полуостровом. После завершения "стройки века" Мостик переквалифицировался в журналиста и обзавелся собственной рубрикой котоновостей в крымском подразделении МИА "Россия сегодня". В своем блоге Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне и культурных событиях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-glavnoe-1039653159.html
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Игрушка "Кот Мостик" станет символом Крыма на ПМЭФ

22:29 17.06.2022
© Foto / пресс-служба Корпорации развития Республики КрымКот Мостик станет одним из символов Крыма на ПМЭФ
Кот Мостик станет одним из символов Крыма на ПМЭФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2022
© Foto / пресс-служба Корпорации развития Республики Крым
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Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно и собирает на своей площадке политиков и бизнесменов из всех регионов России и из-за рубежа.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Плюшевая игрушка "Кот Мостик" станет одним из символов Крымского полуострова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Республики Крым Даниила Пидаева.
"Блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма. В кратчайшие сроки был построен Крымский мост, соединивший не просто два берега Керченского пролива, но и восстановивший общую историю и разорванные судьбы людей", - отметил он.
Игрушка в виде рыжего кота сделана отечественными производителями. На груди у него - удостоверение редактора котоновостей, на шее бандана с надписью "Инвестируй в Крым" на русском, английском и китайском языках.
Рыже-белый кот стал символом Крымского моста - он прожил на стройке пять лет и "контролировал" ход работ, регулярно мелькал в новостях и даже удостоился чести первым пройтись новому мосту, ставшему символом связи России с Крымским полуостровом.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2022
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После завершения "стройки века" Мостик переквалифицировался в журналиста и обзавелся собственной рубрикой котоновостей в крымском подразделении МИА "Россия сегодня". В своем блоге Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне и культурных событиях.
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