https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/igrushka-kot-mostik-stanet-simvolom-kryma-na-pmef-1039662737.html

Игрушка "Кот Мостик" станет символом Крыма на ПМЭФ

Игрушка "Кот Мостик" станет символом Крыма на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно и собирает на своей площадке политиков и бизнесменов из всех регионов России и из-за рубежа. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T22:29+0300

2022-06-17T22:29+0300

2022-06-17T22:29+0300

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039659806_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_084b0feb5b57bf4780ecb7c76abb06c2.jpg

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Плюшевая игрушка "Кот Мостик" станет одним из символов Крымского полуострова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Республики Крым Даниила Пидаева.Игрушка в виде рыжего кота сделана отечественными производителями. На груди у него - удостоверение редактора котоновостей, на шее бандана с надписью "Инвестируй в Крым" на русском, английском и китайском языках.Рыже-белый кот стал символом Крымского моста - он прожил на стройке пять лет и "контролировал" ход работ, регулярно мелькал в новостях и даже удостоился чести первым пройтись новому мосту, ставшему символом связи России с Крымским полуостровом. После завершения "стройки века" Мостик переквалифицировался в журналиста и обзавелся собственной рубрикой котоновостей в крымском подразделении МИА "Россия сегодня". В своем блоге Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне и культурных событиях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-glavnoe-1039653159.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

крым, новости