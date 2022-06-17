https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-glavnoe-1039653159.html

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022: главное

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022: главное

Президент России Владимир Путин принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T19:36+0300

2022-06-17T19:36+0300

2022-06-17T19:36+0300

владимир путин

экономика

санкции

общество

европа

сша

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Темой выступления президента стали вызовы, стоящие перед Россией в новой реальности, экономическая ситуация в стране, причины кризиса и то, как Россия будет развиваться в условиях западных санкций.Так как форум совпадает по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, мировой экономике и мировой политике, выступление президента имеет особое значение.О гегемонии ЗападаВладимир Путин заявил, что европейские и американские политики полагают, что доминирование западных стран во главе с США продлится вечно. Они не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, не давая странам, которые они считают второсортными, защищать свои национальные интересы."Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий", - заявил президент.Он отметил, что "пересидеть и переждать" эти бурные изменения не получится, речь идет об объективных переменах, и роль динамичных и перспективных государств и регионов невозможно игнорировать. А попытки изолировать или "отменить" бунтаря, используя для этих целей запрет на культуру, шедевры искусства, участие спортсменов в Олимпиадах, ни к чему не приведут.О санкциях и российской экономикеСанкции, наложенные на Россию странами Запада, Владимир Путин назвал "безумными и бездумными". "Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей", - заявил Путин.Президент подчеркнул, то экономическая ситуация в России постепенно нормализовывается. Спустя три месяца после введения санкций был подавлен инфляционный всплеск, инфляция, достигнув пика в 17,8%, сейчас составляет 16,7% и продолжает снижаться. И, несмотря на то, что нынешний ее уровень тоже высок, постепенно в этой сфере удастся достигнуть положительного результата.За первые пять месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в полтора триллиона рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 триллиона рублей. Задача властей в этой ситуации - создание условий для наращивания производства, восстановление конечного спроса и банковского кредитования бизнеса.О влиянии санкций на мир"Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний", - отметил президент.Экономическое бремя ложится на самых бедных и незащищенных жителей европейских стран, и это ведет к обострению глубинных проблем в западных обществах. "Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалёкой перспективе и к смене элит," - пояснил президент.Владимир Путин подчеркнул, что проблемы в странах Запада начались далеко не вчера, а даже до пандемии, которая лишь ускорила их рост. К нынешней ситуации привела многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран, "запустивших печатный станок", чтобы покрыть бюджетные дефициты."Я скажу и про нашу операцию: да, это имело какое-то значение, но корень именно в этом – в их ошибочной экономической политике. Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае – на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации", - отметил глава государства.Кроме того, после "заморозки" российских резервов на Западе многие страны потеряли доверие к доллару и евро, что скажется на обесценивании этих валют и еще сильнее подстегнет долларовую инфляцию.О мерах по восстановлению экономикиРоссийский бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй квартал текущего года, по сути, уточнил Владимир Путин, речь идет о беспроцентном кредите от государства. Отложенные платежи не нужно будет выплачивать одномоментно, у предпринимателей на это будет год, начиная со следующего июня.Кроме того, была снижена ставка по льготной ипотеке, а сама программа льготной ипотеки продлена до конца года. Сейчас ставка составляет девять процентов, и принятые меры помогут не только гражданам, перед которыми стоят жилищные проблемы, но и поддержать строительную отрасль. Владимир Путин добавил, что в связи с тем, что ЦБ снижает ключевую ставку, ставка по льготной ипотеке может быть снижена до 7%.Президент подчеркнул, что "блицкриг" против российской экономики потерпел неудачу, мрачные прогнозы, в том числе, подогреваемые в ходе информационной войны, не сбылись, и Россия сможет справиться с любыми вызовами и решить любую задачу.

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владимир путин, экономика, санкции, общество, европа, сша