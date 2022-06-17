https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/ingushetiya-budet-razvivat-torgovye-otnosheniya-s-abkhaziey-1039633132.html

Ингушетия будет развивать торговые отношения с Абхазией

Ингушетия будет развивать торговые отношения с Абхазией

В перспективе республика рассматривает расширение международных торговых связей, интересуясь сотрудничеством с Китаем, арабскими странами и странами ближнего... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T09:00+0300

2022-06-17T09:00+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Ингушетия намерена активно развивать внешнеторговые отношения с другими странами, в том числе с Абхазией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Махмуд-Али Калиматова на Петербургском международном экономическом форуме.Для торгового сотрудничества Ингушетия рассматривает разные направления, перспективными, по мнению властей, считаются развитие отношений с Ираном, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки. Также, по словам Калиматова, в регионе уже разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей. В ее рамках будет вестись работа над перспективными проектами внутри республики – строительством тепличного комплекса, развитие туристического комплекса "Армхи" и другие.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Это площадка, на которой встречаются и обсуждают пути сотрудничества крупнейшие российские и зарубежные политики, инвесторы и бизнесмены.В этом году Абхазию на ПМЭФ представляют вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/ozgan-vstretilas-s-volvachem-na-ploschadke-pmef-1039632491.html

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