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Ингушетия будет развивать торговые отношения с Абхазией
Ингушетия будет развивать торговые отношения с Абхазией
В перспективе республика рассматривает расширение международных торговых связей, интересуясь сотрудничеством с Китаем, арабскими странами и странами ближнего... 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T09:00+0300
2022-06-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Ингушетия намерена активно развивать внешнеторговые отношения с другими странами, в том числе с Абхазией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Махмуд-Али Калиматова на Петербургском международном экономическом форуме.Для торгового сотрудничества Ингушетия рассматривает разные направления, перспективными, по мнению властей, считаются развитие отношений с Ираном, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки. Также, по словам Калиматова, в регионе уже разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей. В ее рамках будет вестись работа над перспективными проектами внутри республики – строительством тепличного комплекса, развитие туристического комплекса "Армхи" и другие.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Это площадка, на которой встречаются и обсуждают пути сотрудничества крупнейшие российские и зарубежные политики, инвесторы и бизнесмены.В этом году Абхазию на ПМЭФ представляют вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
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новости, экономика, абхазия, ингушетия
Ингушетия будет развивать торговые отношения с Абхазией
09:00 17.06.2022 (обновлено: 10:01 17.06.2022)
В перспективе республика рассматривает расширение международных торговых связей, интересуясь сотрудничеством с Китаем, арабскими странами и странами ближнего зарубежья.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Ингушетия намерена активно развивать внешнеторговые отношения с другими странами, в том числе с Абхазией, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы республики Махмуд-Али Калиматова на Петербургском международном экономическом форуме.
"В 2022 году регион планирует обеспечить внешнеторговый сегмент экономики за счет открытия новых торговых рынков в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Узбекистаном, Абхазией", – рассказал Калиматов.
Для торгового сотрудничества Ингушетия рассматривает разные направления, перспективными, по мнению властей, считаются развитие отношений с Ираном, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Также, по словам Калиматова, в регионе уже разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей. В ее рамках будет вестись работа над перспективными проектами внутри республики – строительством тепличного комплекса, развитие туристического комплекса "Армхи" и другие.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Это площадка, на которой встречаются и обсуждают пути сотрудничества крупнейшие российские и зарубежные политики, инвесторы и бизнесмены.
В этом году Абхазию на ПМЭФ представляют
вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.