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Лаша Ашуба поздравил врачей Абхазии с Днем медицинского работника
Лаша Ашуба поздравил врачей Абхазии с Днем медицинского работника
В этом году День медицинского работника выпадает на 19 июня. Праздничные мероприятия, посвященные праздничной дате, прошли в пятницу, 17 июня. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T21:15+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени законодательного органа поздравил врачей и медицинских работников республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Парламента.Ашуба отметил, что, несмотря на то, что работа врачей крайне сложна, главным качеством медицинских работников остается доброе отношение к пациентам.Спикер отметил, что впереди еще предстоит многое, и необходимо сотрудничество между медицинскими работниками и государственными структурами, чтобы здравоохранение в республике развивалось на более высоком уровне.В конце поздравления Ашуба пожелал медработникам здоровья, счастья и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/abkhazskikh-vrachey-nagradili-ordenami-akhdz-apsha-ko-dnyu-medikov-1039658345.html
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лаша ашуба, парламент абхазии, новости
Лаша Ашуба поздравил врачей Абхазии с Днем медицинского работника
В этом году День медицинского работника выпадает на 19 июня. Праздничные мероприятия, посвященные праздничной дате, прошли в пятницу, 17 июня.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени законодательного органа поздравил врачей и медицинских работников республики с профессиональным праздником, сообщает
пресс-служба Парламента.
Ашуба отметил, что, несмотря на то, что работа врачей крайне сложна, главным качеством медицинских работников остается доброе отношение к пациентам.
"В тяжелые периоды истории нашей страны вы показали свое мужество и беззаветную преданность профессии. Мы почувствовали это и во время пандемии коронавирусной инфекции. Именно ваш самоотверженный труд – всех работников медицинских учреждений – по преодолению вызовов, связанных с COVID-19, показал ваш высокий профессионализм," - говорится в поздравлении.
Спикер отметил, что впереди еще предстоит многое, и необходимо сотрудничество между медицинскими работниками и государственными структурами, чтобы здравоохранение в республике развивалось на более высоком уровне.
В конце поздравления Ашуба пожелал медработникам здоровья, счастья и благополучия.