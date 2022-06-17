https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/lasha-ashuba-pozdravil-vrachey-abkhazii-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika-1039659320.html

Лаша Ашуба поздравил врачей Абхазии с Днем медицинского работника

Лаша Ашуба поздравил врачей Абхазии с Днем медицинского работника

В этом году День медицинского работника выпадает на 19 июня. Праздничные мероприятия, посвященные праздничной дате, прошли в пятницу, 17 июня. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T21:15+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени законодательного органа поздравил врачей и медицинских работников республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Парламента.Ашуба отметил, что, несмотря на то, что работа врачей крайне сложна, главным качеством медицинских работников остается доброе отношение к пациентам.Спикер отметил, что впереди еще предстоит многое, и необходимо сотрудничество между медицинскими работниками и государственными структурами, чтобы здравоохранение в республике развивалось на более высоком уровне.В конце поздравления Ашуба пожелал медработникам здоровья, счастья и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/abkhazskikh-vrachey-nagradili-ordenami-akhdz-apsha-ko-dnyu-medikov-1039658345.html

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