https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/matchevye-vstrechi-po-basketbolu-proshli-v-sukhume-v-pamyat-o-vladimire-khashba-1039662025.html

Матчевые встречи по баскетболу прошли в Сухуме в память о Владимире Хашба

Матчевые встречи по баскетболу прошли в Сухуме в память о Владимире Хашба

Со дня рождения заслуженного тренера по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимира Хашба прошло 90 лет. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T21:42+0300

2022-06-17T21:42+0300

2022-06-17T21:42+0300

в абхазии

спорт

абхазия

новости

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039652171_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_08ca33db45ede53a2e2647208647c8ed.jpg

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Матчевые встречи по баскетболу среди женских команд памяти заслуженного тренера Абхазии Владимира Хашба состоялись 17 июня в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Об этом сообщает сайт Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту.Перед началом игр воспитанники, родственники Владимира Хашба и сотрудники Госкомитета побывали на могиле тренера и возложили цветы. Одна из воспитанниц Хашба, Маргарита Лурсманашвили поделилась воспоминаниями о тренере."Мы сегодня отмечаем 90-летие нашего любимого тренера, который был не только нашим тренером, он был для нас другом и отцом. Он нас научил быть сильными, никогда не сдаваться, дружить, любить, а самое главное, он нас научил играть в эту прекрасную игру. Мы за это ему очень благодарны. Говорят, что человек жив пока его помнят. Мы всегда помним Владимира Александровича и будем ему благодарны за все. Светлая ему память", - сказала она.После торжественной части мероприятия состоялись матчевые встречи в которой участвовали команды "Спартак", "Крылья Абхазии" и команда ветеранов - воспитанницы заслуженного тренера.Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Тренерской работе он посвятил более 60 лет своей жизни, и многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.Владимир Хашба скончался на 87-году жизни, 3 ноября 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/delo-v-shlyape-k-90-letiyu-zasluzhennogo-trenera-po-basketbolu-vladimira-khashba-1039636662.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181104/sushhenko-o-vladimire-xashba-aksakal-i-korifej-abxazskogo-basketbola-1025502158.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, абхазия, новости, баскетбол