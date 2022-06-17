https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-iyunya-1039652892.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июня
Погоду в Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточная окраина антициклона с северо-запада. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T17:03+0300
2022-06-17T17:03+0300
2022-06-17T17:07+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039642286_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d516da931eec84bcffa4c1bf0b242fb.jpg
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039642286_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_126131659a94dd0a0951b64852a2134a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июня
17:03 17.06.2022 (обновлено: 17:07 17.06.2022)
Погоду в Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточная окраина антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.