https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-iyunya-1039652892.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июня

Погоду в Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточная окраина антициклона с северо-запада. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T17:03+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии