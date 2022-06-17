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Российские войска уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области
Российские войска уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области
В рамках военной спецоперации все виды российских войск на Украине уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T12:22+0300
2022-06-17T12:22+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по штабу подразделения националистического батальона "Азов"* в районе Песочин в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-армейская и тактическая авиация России за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и техники, в результате ударов уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ", склад боеприпасов, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей.Средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет Су-25, 15 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехвачена ракета "Точка-У" в ЛНР и восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган".Также российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, 38 огневых позиций артиллерийских подразделений. В результате ударов поражено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.* В отношении представителей этого националистического формирования в России открыты уголовные дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/biznes-na-krovi-kak-nazhitsya-pod-vidom-pomoschi-ukraine-1039612411.html
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Российские войска уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области
12:22 17.06.2022 (обновлено: 12:53 17.06.2022)
В рамках военной спецоперации все виды российских войск на Украине уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточный удар по штабу подразделения националистического батальона "Азов"* в районе Песочин в Харьковской области, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, ракетами воздушного базирования за сутки уничтожено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град", два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР.
Оперативно-армейская и тактическая авиация России за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и техники, в результате ударов уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ", склад боеприпасов, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет Су-25, 15 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехвачена ракета "Точка-У" в ЛНР и восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган".
Также российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, 38 огневых позиций артиллерийских подразделений. В результате ударов поражено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
* В отношении представителей этого националистического формирования в России открыты уголовные дела.