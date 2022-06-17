https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-natsbatalona-azov-v-kharkovskoy-oblasti-1039639369.html

Российские войска уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области

Российские войска уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области

В рамках военной спецоперации все виды российских войск на Украине уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T12:22+0300

2022-06-17T12:22+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по штабу подразделения националистического батальона "Азов"* в районе Песочин в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-армейская и тактическая авиация России за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и техники, в результате ударов уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ", склад боеприпасов, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей.Средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет Су-25, 15 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехвачена ракета "Точка-У" в ЛНР и восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган".Также российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, 38 огневых позиций артиллерийских подразделений. В результате ударов поражено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.* В отношении представителей этого националистического формирования в России открыты уголовные дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/biznes-na-krovi-kak-nazhitsya-pod-vidom-pomoschi-ukraine-1039612411.html

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