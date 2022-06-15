https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/biznes-na-krovi-kak-nazhitsya-pod-vidom-pomoschi-ukraine-1039612411.html

Бизнес на крови: как нажиться под видом помощи Украине

Бизнес на крови: как нажиться под видом помощи Украине

Соединенные Штаты и их союзники преследуют давнюю цель - ослабить Россию, пишет автор Sputnik. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T20:15+0300

2022-06-15T20:15+0300

2022-06-15T20:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Алексей Ломия, SputnikСамый верный способ, по их мнению, втянуть ее в военный конфликт. Самым послушным вассалом и дерзким исполнителем их воли стала Украина.Еще до февраля 2022 года как только не изгалялись Гордон, Арестович, Гончаренко, Аваков и другие, оскорбляя Россию, называя ее отсталой, дремучей страной с фальшивой армией, которая способна только на парадах вышагивать. Ликвидный неликвидИ когда гром грянул, начали стремительно развиваться центробежные процессы, все встало на свои места. Разгадка на поверхности. Выполняя заказ Запада, разжигая фактически братоубийственный конфликт, эти идеологи открыли дорогу к клондайку неконтролируемых сверхдоходов. А что там гибнут родственные славянские народы это самое последнее, что им интересно.Война войной, а заказчикам надо нажиться. Вот она - циничная истина. Возьмем хотя бы Польшу. На развалинах Варшавского договора им досталось огромное количество советской военной техники. Склады и ангары были забиты танками, БМП, самолетами, вертолетами, стрелковым оружием, боеприпасами. И вроде бы все это взято на оснащение своей армии, но поляки очень скоро вступили в НАТО. На ходу пришлось переобуваться. Переходить на натовские стандарты, причем за свой счет. Соответственно, на вооружение и технику западных образцов. А куда деть добро, свалившееся на них после развала социалистического лагеря? Продать в третьи страны сложно, так как покупатель потребует гарантийное обслуживание, своевременную модернизацию, поставку комплектующих, расходников. А где их брать? У России? Она сама успешно торгует на рынке вооружений, ей конкуренты и нахлебники не нужны. Может утилизировать? С одной стороны жалко, все-таки советское вооружение, хоть и не новейших образцов, но очень добротное. С другой стороны, утилизация по европейским стандартам с давлением "зеленых" очень накладная затея. Вот тебе и тупик.Дорого, но деньги потомНо тут совсем рядом, через границу, начинается кровопролитный конфликт между Украиной и Россией. Вот куда можно сбагрить накопившееся вооружение по очень достойным ценам. Киевские власти навязчиво используют удобную для Запада терминологию о, якобы, "передаче вооружений". Представляете какая выгодная для поляков сделка. И красивая картинка, мол помогаем соседскому народу в войне с "агрессором" за европейские ценности. И появилась возможность не просто продать по сути устаревшее вооружение, но и попытаться заменить его на новейшее, натовских образцов. Самый наглядный пример, требования к Германии поставить в Польшу танки Бундесвера "Леопард-2", к США установить системы ПВО "Пэтриот" и истребители Ф-16.Ничего личногоПомимо всего этого, Польша стала своеобразным транспортным хабом для поставок всевозможных грузов для воюющей Украины. Это тоже сверхдоходы на фоне всеобщего экономического кризиса. И этого оказалось мало. Варшава стали требовать, чтобы все финансовые ресурсы поступали на Украину только через Польшу. А когда бесконтрольно текут миллиарды долларов и евро несложно догадаться, что всегда найдется лазейка, чтобы нажиться.Вот тебе картина маслом. Разрушения, жертвы, коллапс. А для кого-то просто бизнес и ничего личного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/spetsoperatsiya-vs-rossii-uchast-legionerov-predopredelena-1039507443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/glubina-katastrofy-vsu-v-donbasse-pugaet-ssha-i-nato-1039451312.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, украина, россия, мнение