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Токаев рассказал, почему Казахстан не признает Абхазию
Токаев рассказал, почему Казахстан не признает Абхазию
Два принципа ООН - целостность государства и право наций на самоопределение, противоречат друг другу, но при этом включены в устав организации. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T19:21+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.По словам Токаева, вместо 193 государств-членов Организации Объединенных Наций на земле возникнет 500 или даже 600 новых государств. Касым-Жомарт Токаев участвует в пленарном заседании ПМЭФ вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем, который "присутствует" на форме онлайн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vladimir-putin-o-gegemonii-zapada-vechnogo-nichego-ne-byvaet-1039650857.html
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Токаев рассказал, почему Казахстан не признает Абхазию
19:21 17.06.2022 (обновлено: 21:58 17.06.2022)
Два принципа ООН - целостность государства и право наций на самоопределение, противоречат друг другу, но при этом включены в устав организации.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.
По словам Токаева, вместо 193 государств-членов Организации Объединенных Наций на земле возникнет 500 или даже 600 новых государств.
"Поэтому мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию и Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - пояснил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев участвует в пленарном заседании ПМЭФ вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем, который "присутствует" на форме онлайн.