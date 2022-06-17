https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/tokaev-rasskazal-pochemu-kazakhstan-ne-priznaet-abkhaziyu-1039656864.html

Токаев рассказал, почему Казахстан не признает Абхазию

Токаев рассказал, почему Казахстан не признает Абхазию

Два принципа ООН - целостность государства и право наций на самоопределение, противоречат друг другу, но при этом включены в устав организации. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T19:21+0300

2022-06-17T19:21+0300

2022-06-17T21:58+0300

абхазия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039655878_0:0:3363:1893_1920x0_80_0_0_2d3b3226354a8217aad1723f0474c553.jpg

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.По словам Токаева, вместо 193 государств-членов Организации Объединенных Наций на земле возникнет 500 или даже 600 новых государств. Касым-Жомарт Токаев участвует в пленарном заседании ПМЭФ вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем, который "присутствует" на форме онлайн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vladimir-putin-o-gegemonii-zapada-vechnogo-nichego-ne-byvaet-1039650857.html

абхазия

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, казахстан