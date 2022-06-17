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Владимир Путин о гегемонии Запада: вечного ничего не бывает
Владимир Путин о гегемонии Запада: вечного ничего не бывает
Владимир Путин назвал нынешние изменения в экономике и международной политике тектоническими и революционными, подчеркнув, что возврата к прежней системе не... 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T16:30+0300
2022-06-17T16:30+0300
2022-06-17T16:30+0300
владимир путин
новости
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, предрек конец доминированию западных стран во главе с США на международной арене.Владимир Путин добавил, что, объявив себя победителями в Холодной войне, Соединенные Штаты объявили свои интересы священными. По его словам, страны "золотого миллиарда" до сих пор считают все остальные страны своими колониями и вторым сортом.Также президент добавил, что западные страны "грубо и беспардонно" насаживают свои взгляды на культуру и представление об истории, а иногда подвергают сомнению суверенность других государств, таких, как Ливия, Сирия и Ирак.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-v-sankt-peterburge-1039639114.html
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владимир путин, новости
Владимир Путин о гегемонии Запада: вечного ничего не бывает
Владимир Путин назвал нынешние изменения в экономике и международной политике тектоническими и революционными, подчеркнув, что возврата к прежней системе не будет.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, предрек конец доминированию западных стран во главе с США на международной арене.
"Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике - величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений," - заявил президент.
Владимир Путин добавил, что, объявив себя победителями в Холодной войне, Соединенные Штаты объявили свои интересы священными. По его словам, страны "золотого миллиарда" до сих пор считают все остальные страны своими колониями и вторым сортом.
Также президент добавил, что западные страны "грубо и беспардонно" насаживают свои взгляды на культуру и представление об истории, а иногда подвергают сомнению суверенность других государств, таких, как Ливия, Сирия и Ирак.