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Троих жителей Абхазии задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере
Троих жителей Абхазии задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере
Один из задержанных находится под домашним арестом, двое других заключены под стражу. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T18:20+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих жителей республики и изъяли у них наркотическое вещество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД республики.Экспертиза установила, что в свертках содержалось два вида запрещенных веществ - метадон и мефедрон.В отношении водителя автомобиля и его пассажиров - 26-летнего Саида Сабекия и 27-летнего Беслана Адлейба было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере).По решению суда, Роланди Джелия находится под домашним арестом, а Беслан Адлейба и Саид Сабекия заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mvd-abkhazii-izyalo-416-grammov-silnodeystvuyuschikh-narkotikov-za-poslednie-pyat-mesyatsev-1039611451.html
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Троих жителей Абхазии задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере
18:20 17.06.2022 (обновлено: 20:23 17.06.2022)
Один из задержанных находится под домашним арестом, двое других заключены под стражу.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии задержали троих жителей республики и изъяли у них наркотическое вещество в особо крупном размере, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Свертки с порошкообразным веществом были найдены в ходе осмотра автомобиля, остановленного на посту ГАИ в районе села Приморское. Кроме того, сидевший за рулем машины 57-летний Роланди Джелия, попытался скинуть еще один сверток, в котором было 16 расфасованных пакетиков с наркотиками.
Экспертиза установила, что в свертках содержалось два вида запрещенных веществ - метадон и мефедрон.
В отношении водителя автомобиля и его пассажиров - 26-летнего Саида Сабекия и 27-летнего Беслана Адлейба было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере).
По решению суда, Роланди Джелия находится под домашним арестом, а Беслан Адлейба и Саид Сабекия заключены под стражу.