https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/troikh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-za-nezakonnoe-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1039654626.html

Троих жителей Абхазии задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере

Троих жителей Абхазии задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере

Один из задержанных находится под домашним арестом, двое других заключены под стражу. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T18:20+0300

2022-06-17T18:20+0300

2022-06-17T20:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102898/24/1028982481_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe4aaad6199c05cca1afc97a788c1597.jpg

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих жителей республики и изъяли у них наркотическое вещество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД республики.Экспертиза установила, что в свертках содержалось два вида запрещенных веществ - метадон и мефедрон.В отношении водителя автомобиля и его пассажиров - 26-летнего Саида Сабекия и 27-летнего Беслана Адлейба было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере).По решению суда, Роланди Джелия находится под домашним арестом, а Беслан Адлейба и Саид Сабекия заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/mvd-abkhazii-izyalo-416-grammov-silnodeystvuyuschikh-narkotikov-za-poslednie-pyat-mesyatsev-1039611451.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики