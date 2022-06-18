https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-v-gulrypshe-1039664529.html

Аслан Бжания проинспектировал ход работ на полигоне в Гулрыпше

Аслан Бжания проинспектировал ход работ на полигоне в Гулрыпше

Строительство полигона осуществляется в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 гг. Общая стоимость работ - 112,8 миллионов рублей. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T11:22+0300

2022-06-18T11:22+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход строительных работ на полигоне твердых бытовых отходов в в селе Кацикит Гулрыпшского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В дальнейшем будет организован дезбарьер, мусоросортировочная линия на 12 постов, весовая, навес для техники, организовано электроснабжение, поставлены блок-контейнеры для персонала и все необходимые коммуникации для их обслуживания. Кроме того, предусмотрено и строительство очистных сооружений для сточных вод полигона.Стоимость работ была разбита на два года - 43,6 миллионов в 2021 году и 69,2 миллиона в 2022 году. На текущий момент профинансировано 44,2 миллиона рублей.Глава государства положительно оценил ход работ и подчеркнул, что нужно не отставать от графика и соблюдать при строительстве экологические нормы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mesto-dlya-otkhodov-stroitelstvo-novogo-musornogo-poligona-v-gulrypshskom-rayone-1038757180.html

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