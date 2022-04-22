https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mesto-dlya-otkhodov-stroitelstvo-novogo-musornogo-poligona-v-gulrypshskom-rayone-1038757180.html

Место для отходов: строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе

Место для отходов: строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе

В ноябре 2021 года в селе Кацикыт Гулрыпшского района приступили к строительству полигона по утилизации твердых бытовых отходов, площадь мусорного котлована... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T10:25+0300

2022-04-22T10:25+0300

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По словам генерального директора подрядной организации ООО "Рес" Константина Харебова, строительства полигона планируется завершить к декабрю 2022 года. Уже закончены земляные работы, проводится подсыпка щебня, далее будет уложен гидроизоляционный слой, чтобы фильтрат от мусорных отходов не попадал в грунтовые воды, и они не подмывали то, что будет хорониться в котле. Полигон также будет включать сортировочные линии, где из мусора будет извлекаться то, что будет отправляться на переработку. В котловане же будет храниться бытовой и строительный мусор. Он будет измельчаться бульдозером и разравниваться, затем прессоваться катком, посыпаться изоляционным слоем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/genpodryadchik-utochnil-sroki-nachala-ekspluatatsii-musornogo-poligona-v-katsikyte-1038733009.html

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мультимедиа, видео, мусор, мусорный полигон, отходы