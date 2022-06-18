https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/bitkoin-upal-nizhe-otmetki-v-19-tysyach-dollarov-1039669226.html

Биткоин упал ниже отметки в 19 тысяч долларов

Биткоин упал ниже отметки в 19 тысяч долларов

Сейчас электронная валюта уже поднялась в стоимости и оценивается 19,3 тысячи долларов. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T16:30+0300

2022-06-18T16:30+0300

2022-06-18T16:30+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Утром, 18 июня, стоимость главной криптовалюты упала ниже отметки в 19 тысяч долларов, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на данные торгов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену электронной валюты по данным более чем 20 бирж, стоимость биткоина снижалась на 9,41% — до 19,213 тысячи долларов.Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1039665001.html

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