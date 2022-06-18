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Биткоин упал ниже отметки в 19 тысяч долларов
Биткоин упал ниже отметки в 19 тысяч долларов
Сейчас электронная валюта уже поднялась в стоимости и оценивается 19,3 тысячи долларов. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T16:30+0300
2022-06-18T16:30+0300
2022-06-18T16:30+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Утром, 18 июня, стоимость главной криптовалюты упала ниже отметки в 19 тысяч долларов, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на данные торгов.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену электронной валюты по данным более чем 20 бирж, стоимость биткоина снижалась на 9,41% — до 19,213 тысячи долларов.Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.
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новости, биткоин, экономика, финансы
Биткоин упал ниже отметки в 19 тысяч долларов
Сейчас электронная валюта уже поднялась в стоимости и оценивается 19,3 тысячи долларов.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Утром, 18 июня, стоимость главной криптовалюты упала ниже отметки в 19 тысяч долларов, сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на данные торгов.
"На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.30 мск дешевел на 10,28%, до 18,875 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену электронной валюты по данным более чем 20 бирж, стоимость биткоина снижалась на 9,41% — до 19,213 тысячи долларов.
Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.