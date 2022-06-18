https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1039665001.html
Криптоферму обнаружили в Гагре
Криптоферму обнаружили в Гагре
Все установленные 27 аппаратов были изъяты и перевезены на склад временного хранения. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T12:00+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии обнаружили в Гагре незаконно действующую ферму по добыче криптовалют, сообщает сайт ведомства.Владелицей фермы по добыче криптовалют была Раиса Алиева, на нее составили административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для майнинга.Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию действует до 31 декабря 2022 года.В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. Также ограничено потребление электроэнергии для майнинговых ферм.Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1039537681.html
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Криптоферму обнаружили в Гагре
12:00 18.06.2022 (обновлено: 12:26 18.06.2022)
Все установленные 27 аппаратов были изъяты и перевезены на склад временного хранения.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии обнаружили в Гагре незаконно действующую ферму по добыче криптовалют, сообщает
сайт ведомства.
На момент прибытия оперативников, были включены 16 аппаратов из установленных 27. Общая мощность потребляемой электроэнергии составила 15 кВт.
Владелицей фермы по добыче криптовалют была Раиса Алиева, на нее составили административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для майнинга.
Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию действует до 31 декабря 2022 года.
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. Также ограничено потребление электроэнергии для майнинговых ферм.
Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.