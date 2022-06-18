https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/kriptofermu-obnaruzhili-v-gagre-1039665001.html

Криптоферму обнаружили в Гагре

Криптоферму обнаружили в Гагре

Все установленные 27 аппаратов были изъяты и перевезены на склад временного хранения. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T12:00+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии обнаружили в Гагре незаконно действующую ферму по добыче криптовалют, сообщает сайт ведомства.Владелицей фермы по добыче криптовалют была Раиса Алиева, на нее составили административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для майнинга.Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию действует до 31 декабря 2022 года.В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. Также ограничено потребление электроэнергии для майнинговых ферм.Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1039537681.html

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