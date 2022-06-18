https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/festival-bardovskoy-pesni-poyu-tebe-abkhaziya-proydet-v-sukhume-1039665669.html

Фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия!" пройдет в Сухуме

Фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия!" пройдет в Сухуме

Концерт пройдет 23 июня, начало - в 18:00 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T12:49+0300

2022-06-18T12:49+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Международный фестиваль исполнителей авторской бардовской песни "Ашәа узысҳәоит, Аԥсынра!" ("Пою тебе, Абхазия!") пройдет 23 июня в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, сообщают организаторы мероприятия.Международный фестиваль бардовской песни "Пою тебе, Абхазия" учрежден в 2010 году. В разные годы в нем принимали участие известные исполнители из Абхазии, Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.Отличительная особенность фестиваля - живое исполнение всех песен, большую часть из которых авторы написали сами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/1038834745.html

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