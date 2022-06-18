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Лев Квициния посетил прифронтовую зону в ЛНР
Лев Квициния посетил прифронтовую зону в ЛНР
Согласно договоренности между спасательными ведомствами двух республик, сотрудники МЧС Абхазии работают в безопасной зоне. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T14:10+0300
2022-06-18T14:10+0300
2022-06-18T14:10+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния посетил подразделения МЧС ЛНР в прифронтовой зоне у города Рубежное, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сейчас в ЛНР находятся 15 сотрудников МЧС Абхазии. Они помогают своим луганским коллегам в деле восстановления инфраструктуры, поврежденной в ходе военных действий. Первым объектом работ стал стадион "Победа" в городе Стаханове, который был разрушен 9 июня после обстрела со стороны Украины.Также МЧС Абхазии привезли в ЛНР 10 тонн гуманитарного груза, большую часть из которого составили не скоропортящиеся продукты питания и бутилированная питьевая вода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/abkhaziya-s-marta-otpravila-okolo-60-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-lnr-i-dnr--1039605302.html
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мчс абхазии, лев квициния, новости, лнр
Лев Квициния посетил прифронтовую зону в ЛНР
Согласно договоренности между спасательными ведомствами двух республик, сотрудники МЧС Абхазии работают в безопасной зоне.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния посетил подразделения МЧС ЛНР в прифронтовой зоне у города Рубежное, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Во время поездки министр определял степень опасности в местах, в которых потенциально могут работать спасатели, прибывшие в Луганск из Абхазии.
Сейчас в ЛНР находятся 15 сотрудников МЧС Абхазии. Они помогают своим луганским коллегам в деле восстановления инфраструктуры, поврежденной в ходе военных действий. Первым объектом работ стал стадион "Победа" в городе Стаханове, который был разрушен 9 июня после обстрела со стороны Украины.
Также МЧС Абхазии привезли в ЛНР 10 тонн гуманитарного груза, большую часть из которого составили не скоропортящиеся продукты питания и бутилированная питьевая вода.